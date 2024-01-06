هونر تكشف رسميًا عن هاتف Honor X50 GT

كشفت شركة هونر الصينية رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد Honor X50 GT الذي يأتي خلفًا لإصدار العام الماضي مع تحسينات واضحة على مستوى المواصفات الفنية.

ويأتي جهاز Honor X50 GT بشاشة منحنية قياسها 6.78 إنشات من نوع أولد بدقة قدرها 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويوجد أعلى الشاشة ثقب يضم الكاميرا الأمامية.

وفيما يتعلق بالتصميم، فلا يوجد اختلاف كبير مقارنةً بالهاتف السابق Honor X40 GT حيث توجد وحدة دائرية تضم الكاميرات الخلفية، مع شريط عمودي في المنتصف، كما أن الهاتف مقاوم للسقوط بشهادة SGS.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل وكاميرا أخرى مساعدة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، ويمكن للكاميرا الأساسية تكبير الصورة حتى ثلاثة أضعاف بوضوح دون فقدان التفاصيل وفقًا للشركة، وأما كاميرا السيلفي الأمامية، فهي بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Honor X50 GT بمعالج سنابدراجون +8 جين 1 العالي الأداء، ويحتوي على ذاكرة عشوائية يصل حجمها إلى 16 جيجابايت، ومساحة تخزين تصل إلى تيرابايت، وبطارية ضخمة تبلغ سعتها 5800 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 35 واطًا، كما يعمل الهاتف بواجهة MagicOS 7.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 14، وتزود هونر هاتفها بنظام تبريد عالي الكفاءة معتمد على آلية تبريد غرفة البخار.

وتطرح هونر هاتفها الجديد بسعر يتراوح بين 300 و 400 دولارٍ أمريكي، إذ يتفاوت السعر وفقًا للذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، ويبدأ طرحه في الأسواق خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.