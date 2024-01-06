هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra القادم.. إليك أبرز مزاياه المتوقعة

ستكشف شركة سامسونج النقاب عن هاتف Galaxy S24 Ultra في تاريخ 17 من يناير الجاري مع هاتفي Galaxy S24 و +Galaxy S24 وسيكون ذلك خلال حدثها السنوي (Galaxy Unpacked 2024).

سيكون Galaxy S24 Ultra أفضل هاتف للشركة في عام 2024، وسيأتي مع تحسينات كبيرة في المعالج ونظام الكاميرا، وسيدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستعزز تجربة الاستخدام بنحو كبير.

ومع اقتراب إعلان سامسونج سلسلة هواتف Galaxy S24 القادمة، ظهرت العديد من التوقعات والتسريبات حول المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه الهواتف، وسنوضح فيما يلي أبرز المزايا المتوقعة لهاتف Galaxy S24 Ultra القادم من سامسونج بناءً على الشائعات والتسريبات:

1- يحتوي على إطار مصنوع من التيتانيوم:

من المتوقع أن تستخدم سامسونج مادة التيتانيوم لتصنيع إطار هاتف Galaxy S24 Ultra لخفض وزنه مع الحفاظ على متانته؛ إذ يمتاز التيتانيوم بأنه قوي جدًا ولكنه أخف وزنًا من مادة الألمنيوم، وفي الغالب سيأتي الهاتف الجديد بالتصميم ذاته الخاص بالطراز السابق Galaxy S23 Ultra.

ومن المتوقع أيضًا أن تطلق سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra بأربعة ألوان من تدرجات التيتانيوم، هي: التيتانيوم الأسود (Titanium Black)، والتيتانيوم البنفسجي (Titanium Violet)، والتيتانيوم الرمادي (Titanium Gray)، والتيتانيوم الأصفر (Titanium Yellow)، بالإضافة إلى ألوان حصرية ستوفرها سامسونج في متجرها الإلكتروني فقط.

2- يضم شاشة مُسطحة وتمتاز بسطوع مرتفع:

يضم هاتف Galaxy S23 Ultra الذي صدر العام الماضي شاشة منحنية قليلًا، ومن المُتوقع أن يأتي هاتف S24 Ultra مع شاشة مسطحة تمامًا، ومن المتوقع أن تمتاز بسطوع أعلى من سطوع الشاشة في الطراز السابق، وقد يصل أقصاه إلى 2600 شمعة/ المتر المربع، مع الحفاظ على باقي مواصفات الشاشة كما هي، وتشمل: نوع الشاشة ومقاسها ودقتها، ومعدل التحديث؛ إذ من المُتوقع أن يضم هاتف Galaxy S24 Ultra شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.8 بوصات، وبدقة قدرها 1440×3088 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

3- يدعم القلم الإلكتروني S Pen:

من المزايا البارزة التي تتمتع بها جميع هواتف سامسونج Galaxy S Ultra دعم القلم الإلكتروني S Pen، ومن المؤكد أن هاتف S24 Ultra القادم سيأتي مع قلم S Pen، لكن لا توجد أي شائعات أو تسريبات تدل على وجود تغييرات في مواصفات ومزايا القلم الإلكتروني، ومن غير المعروف إذا كان القلم الجديد أكثر ذكاءً من الطراز السابق أو أفضل من نواحٍ معينة أم لا.

4- يضم نظام كاميرا أكثر تطورًا من الطراز السابق:

هناك الكثير من التوقعات حول نظام الكاميرا الخاص بهاتف Galaxy S24 Ultra؛ إذ من المتوقع أن يحتوي على كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل مثل الطراز السابق Galaxy S23 Ultra، وتأتي مع حساس متطور، وتمتاز بقدرات كبيرة في معالجة الفيديو بفضل المعالج الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، من المُتوقع أن تضيف سامسونج عدسة جديدة قادرة على التقريب بمعدل قدره خمس مرات، وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع الحفاظ على العدسة المُكبرة التي تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل الموجودة في الطراز السابق والتي تدعم التقريب البصري بمعدل قدره ثلاث مرات، والعدسة الفائقة الاتساع (ultrawide) التي تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، من المُتوقع أن تدعم الكاميرا الرئيسية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية.

ومن المزايا الجديدة التي ستُتيحها سامسونج مزية Zoom Anyplace، التي يمكنها تتبع عنصرٍ ما في أثناء تسجيل مقطع فيديو والتركيز فيه مع التقاط مشهدين للفيديو بدقة قدرها 4K.

5- يعمل بمعالج جديد وقوي ويدعم مزايا الذكاء الاصطناعي:

سيعمل هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra القادم بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد، ومن المُتوقع أن يأتي مع سعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

وبفضل المعالج الجديد (Snapdragon 8 Gen 3)، سيكون Galaxy S24 Ultra أذكى هاتف يدعم الذكاء الاصطناعي من سامسونج، وسيحتوي على العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستعزز تجربة الاستخدام بنحو كبير، ومنها: مزية الترجمة الفورية للمكالمات، لتتمكن من التحدث باللغات الأجنبية مباشرة في تطبيق الهاتف (Phone) وترجمة المحادثات لحظيًا.

من ناحية أخرى، سيُحدث المعالج الجديد فرقًا واضحًا في تجربة التصوير ومعالجة الصور؛ إذ سيقدم هاتف Galaxy S24 Ultra صورًا مُحسّنة بالذكاء الاصطناعي. كما أن الوضع الليلي سيكون أفضل مقارنةً بالطراز السابق، وسيدعم المعالج الجديد العديد من مزايا تحرير الصور المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي ستتيح لك نقل أو إزالة العناصر غير المرغوب فيها، وملء المساحات الفارغة بما تريد بطريقة احترافية.