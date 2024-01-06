لعبة Honor of Kings تصل إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت (Level Infinite)، العلامة التجارية المختصة بتقديم تجارب الألعاب الإلكترونية العالية الجودة لعشاق الألعاب حول العالم، ومجموعة (TiMi Studio Group) الفريق العالمي الرائد في تطوير ألعاب الفيديو وتحسين جودة الترفيه لكافة اللاعبين حول العالم، إصدار لعبة (Honor of Kings) قريبًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى يتمكن اللاعبون من الاستمتاع بتجربة لعب مليئة بالتشويق.

أطلقت الشركة برنامجًا للتسجيل السابق في لعبة (Honor of Kings) لتدعو اللاعبين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتسجيل والحصول على مكافآت خاصة داخل اللعبة قبل الإصدار. وإذا تمكن اللاعبون من تحقيق إنجازات معينة، سيحصل جميع من سجلوا سابقًا على المكافآت التالية:

Ying، أحد أبطال اللعبة المميزين.

مظهر الشرابة القرمزية الخاصة بشخصية Ying.

500 ماسة.

2000 جزء من أجزاء أركانا.

5000 قطعة نقدية.

توفر كافة أبطال اللعبة مجانًا لمدة زمنية محدودة.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكنك التسجيل الآن في اللعبة والاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بالمكافآت عبر زيارة الموقع الرسمي الخاص باللعبة من هنا.

لعبة Honor of Kings:

أصبحت لعبة Honor of Kings منذ إصدارها في عام 2015 أول مرة ظاهرة ثقافية في الصين، حيث جذبت 200 مليون لاعب مسجل وأكثر من 100 مليون لاعب نشط يوميًا، الأمر الذي جعلها واحدة من أكثر ألعاب (MOBA) المخصصة للأجهزة المحمولة نشاطًا في العالم.

وقد شهد شهر مارس الماضي خطوات Honor of Kings الأولى خارج الصين من خلال إطلاق تجريبي ناجح في البرازيل، حيث احتلت المرتبة الأولى في قائمة أفضل الألعاب المجانية في كل من متجر جوجل بلاي وآب ستور، كما فازت اللعبة بجائزة اختيار المستخدمين لأفضل لعبة في متجر جوجل بلاي في البرازيل لعام 2023.

وعلى مدار السنوات الثمانية الماضية وفّرت اللعبة خيارًا أفضل لعشاق ألعاب (MOBA) عبر الأجهزة المحمولة حول العالم. وبفضل تصميمها الفريد للأبطال ونظام اللعب المتوازن، تقدم اللعبة لجميع اللاعبين تجربة قتال جماعي عادلة ومشوقة وفريدة من نوعها.

مرحباً بكم في Honor of Kings! 🥳 انضم إلى حدث التسجيل المسبق الحصري. أتقن الأبطال المتميزين في مبارياتك المشوقة باستخدام تكتيكات ومهارات مبتكرة. تنتظرك مفاجآت في كل قتال! 😉 قم بالتسجيل المسبق الآن للحصول على مكافآت حصرية! 🔗 | https://t.co/pd47NjYJRB#HonorOfKings pic.twitter.com/L9uCfKiaCh — Honor of Kings Arabia (@HoKArabia) January 4, 2024