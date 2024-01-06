كيف تُحسّن بيئة منزلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي؟

تُساعد تقنية الذكاء الاصطناعي في تحسين بيئة المنزل بطرق متنوعة، فعند استخدام أنظمة الأمان الذكية، ومكبرات الصوت الذكية، وغيرها من الأجهزة المنزلية الذكية التي تعتمد في عملها على تقنية الذكاء الاصطناعي، يمكن للأفراد جعل حياتهم اليومية أكثر راحة وكفاءة، وتعكس هذه الاستخدامات الإبداعية لتقنية الذكاء الاصطناعي كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُساهم في توفير بيئة منزلية متقدمة ومريحة ومعززة للإبداع والإنتاجية.

وفيما يلي سنذكر 6 طرق يمكن من خلالها أن تُحسّن بيئة منزلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي:

1- استخدم مكبرات الصوت الذكية:

تُحسّن مكبرات الصوت الذكية بيئة منزلك وتجعلها مريحة أكثر من قبل، فهي تُسهّل أداء العديد من المهام عبر الأوامر الصوتية ودون الحاجة إلى تغيير مكانك؛ إذ يمكنك أن تطلب من مكبّر الصوت الذكي قراءة الأخبار لك، وإعلامك بحال الطقس، والبحث في الإنترنت عن معنى كلمة معينة، أو الرد على الاستفسارات العاجلة، وتشغيل الموسيقا، وغير ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إجراء محادثات ومناقشات مع مكبر الصوت، فهو يعمل كروبوت، ويعتمد في عمله على الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات مناسبة.

تدعم مكبرات الصوت الذكية مثل: Echo Dot المساعد الصوتي أليكسا من أمازون (Alexa)، ويمكن لمكبرات الصوت الذكية الاستماع إلى أوامرك الصوتية المختلفة، وضبط المنبه والاتصال بأجهزة البلوتوث القريبة. كما يمكنك استخدامها للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى.

2- استخدم مُنظِمات الحرارة الذكية:

منظمات الحرارة الذكية هي أدوات مصممة لإدارة درجة حرارة منزلك والتحكم فيها. وتتصل هذه المُنظِمات بشبكة الواي فاي، ويمكنك التحكم فيها باستخدام هاتفك.

تستخدم العديد من منظمات الحرارة الذكية خوارزميات متطورة بالإضافة إلى التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتعرّف سلوكك في اختيار درجات الحرارة التي تناسب منزلك، وبعد ذلك ستتمكن هذه المُنظِمات الذكية من تعديل درجة الحرارة في منزلك تلقائيًا اعتمادًا على عاداتك.

3- أضف نظام أمان ذكي إلى منزلك:

توفر أنظمة الأمان الذكية درجة أمان عالية لمنزلك، وتتفوق بدرجة عالية على أجهزة الإنذار والأقفال التقليدية. فهي تراقب منزلك بعناية ليلًا ونهارًا باستخدام الكاميرات وأجهزة استشعار الحركة، وترتبط بتطبيقات خاصة لتتمكن من مراقبة منزلك من أي مكان بهاتفك مباشرة.

من خلال التطبيق الخاص بنظام الأمان المنزلي، يمكنك مراقبة منزلك من مسافة بعيدة، والحصول على إشعارات فورية، والتحدث إلى الضيوف من خلال أجراس الأبواب الذكية التي تدعم مكالمات الفيديو. وتدعم بعض أنظمة الأمان المنزلي الذكية المساعد الصوتي الذكي، مثل: أليكسا ومساعد جوجل لتتمكن من التحكم في الأقفال وكاميرات المراقبة باستخدام الأوامر الصوتية.

فإذا كنت تفكر في شراء نظام أمان ذكي لمنزلك، هناك بعض الأمور التي تنبغي مراعاتها قبل الشراء؛ لضمان اختيار النظام المناسب لمنزلك واحتياجاتك، ولتعرّفها يمكنك الاطلاع على مقال: “أمور تنبغي مراعاتها قبل شراء نظام أمان ذكي لمنزلك“.

4- استخدم المكانس الروبوتية:

المكانس الروبوتية هي أجهزة تنظيف صغيرة وذكية وهي متقدمة بنحو كبير مقارنةً بالمكانس الكهربائية التقليدية. وتحتوي هذه المكانس على مستشعرات تكتشف الأوساخ والجسيمات التي تغطي أي سطح، ويمكنك إعداد روتين التنظيف الخاص بالمكنسة، لتعمل تلقائيًا في أوقات محددة.

تتحرك هذه المكانس بسلاسة فوق الأسطح المختلفة، وتتوفر بأشكال وأحجام مختلفة، ويمكن لهذه المكانس جمع الغبار وشعر الحيوانات الأليفة والأوساخ من السجاد والأرضيات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها كنس الغبار والأوساخ من تحت السرير والأريكة.

تُطور العديد من العلامات التجارية المكانس الروبوتية ومنها: شركة سامسونج التي تستعد للكشف عن مجموعة جديدة من المكانس الروبوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض CES 2024 القادم.

5- استخدم أجهزة الإضاءة الذكية:

تعمل أجهزة الإضاءة الذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي لتتكيف مع متطلباتك ورغباتك الشخصية، فمنها ما يتضمن مستشعرات للحركة لتعمل أو تتوقف عن العمل تلقائيًا عند دخول الغرفة أو مغادرتها.

كما يمكنك تخصيص لون الإضاءة لتناسب مزاجك أو النشاط الذي تود ممارسته. وترتبط هذه الأجهزة بتطبيقات خاصة لتتمكن من التحكم فيها من بُعد باستخدام هاتفك.

6- جرّب الطهي بمساعدة الذكاء الاصطناعي:

أجهزة الطهي المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي أجهزة متطورة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الطهي. فهي توفر تعليمات مفصلة حول كيفية إعداد العديد من الأطباق، وتقترح عليك المكونات المناسبة، ويمكن لهذه الأجهزة أيضًا اقتراح وصفات بناءً على المكونات الموجودة في مطبخك.

يتيح لك الطهي بمساعدة الذكاء الاصطناعي استكشاف أطباق جديدة، وتعزيز مهاراتك في الطهي، وتحضير الوجبات بسهولة، فهذه الأجهزة تعمل كمدرب طهي يساعدك في تحضير الأطباق المتنوعة بأقل جهد ممكن.