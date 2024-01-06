سيجيت تعرض أحدث الحلول والتطورات الثورية لتخزين البيانات وإدارتها في معرض إنترسك دبي 2024

تستعد شركة (سيجيت) Seagate، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول تخزين البيانات وإدارتها للمشاركة في المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة (إنترسك دبي 2024)، الذي سيعقد في المدة الممتدة من 16 من يناير إلى 18 من يناير الجاري، بهدف عرض مجموعة حلولها الكاملة في مجال صناعة تحليلات مقاطع الفيديو.

يشهد قطاع تحليلات مقاطع الفيديو والمراقبة تحولًا متسارعًا مدفوعًا بالاستثمارات الكبيرة المخصصة للمدن الذكية ومشاريع الأمن الذكية. ونظرًا إلى الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات العميقة التي تعزز فعالية تخزين أنظمة تحليل الفيديو، تتطور البنية التحتية من أدوات المراقبة الأساسية إلى حلول أكثر دقة تشمل كاميرات الذكاء الاصطناعي العالية الوضوح التي تقدم رؤى قيمة وتمنح معدلات احتفاظ أطول بالبيانات.

وتُعد الحلول الكثيفة البيانات مناسبة تمامًا من حيث التكلفة والسعة والأداء لتخزين الأقراص الصلبة ذات السعة الكبيرة.

سيجيت تقدم مجموعة كاملة من حلول تخزين الفيديو والتحليلات:

ستعرض سيجيت مجموعة كاملة من أنظمة وحلول تخزين الفيديو والتحليلات التي صممتها واختبرتها على التطبيقات الذكية بالإضافة إلى الحلول الخاصة بالأمن والمراقبة.

وستقدم محركات أقراص (SkyHawk) لأنظمة NVR، وExos، وNytro في الشبكات الطرفية، وأنظمة التخزين العالية الأداء Exos X، التي أنشأتها الشركة بأسعار مقبولة وبطريقة فعالة وآمنة وقابلة للتطوير.

في مرحلة أصبح فيها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جزءًا لا يتجزأ من عالم المراقبة، بات من الضروري أن تتمتع الشركات بالقدرة على تسخير فوائد هذه التوجهات التكنولوجية الضخمة من خلال اعتماد حلول التخزين الأكثر ابتكارًا والعالية الأداء وذات السعة الكبيرة التي تتماشى مع التطورات الحاصلة في القطاع.

لذلك تدعوكم شركة سيجيت لزيارة جناحها رقم S1E41 يوم 17 من يناير الساعة الرابعة مساءً للاطلاع على حقبة جديدة من صناعة وحدات التخزين وأحدث الابتكارات في محركات الأقراص الثابتة.

كما سيكون فريق سيجيت موجودًا في الجناح رقم S1E41 طوال مدة المعرض، لإطلاعكم على التقنيات والحلول المتطورة المصممة خصوصًا لتلبية احتياجات الشركات في مجال البيانات.