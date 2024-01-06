ريزر تكشف عن تحسينات ثورية في حواسيب الألعاب Razer Blade 

كشفت شركة (ريزر) Razer، عن تحسينات جذرية وغير مسبوقة في الجيل الجديد من حواسيبها المحمولة المخصصة للألعاب، وهي: Razer Blade 16 و Razer Blade 18، وذلك قبل الكشف الكامل عن الحواسيب خلال هذا الأسبوع ضمن فعاليات معرض CES 2024.

حاسوب Razer Blade 16؛ يضم لأول مرة شاشة من نوع OLED:

يتمتع حاسوب (Razer Blade 16) بمواصفات تمكنه من تغيير تجربة الألعاب تمامًا، إذ يضم أول شاشة من نوع OLED يبلغ مقاسها 16 بوصة، وتدعم معدل تحديث قدره 240 هرتزًا.

وقد طورت شركة ريزر هذه الشاشة بالتعاون مع شركة سامسونج الرائدة في صناعة الشاشات. وتأتي هذه الشاشة المُبتكرة بالمواصفات التالية:

سرعة ودقة استثنائية: تدعم هذه الشاشة معدل تحديث قدره 240 هرتزًا، ووقت استجابة لا يتعدى 0.2 ميلي/ الثانية، مما يمنح المستخدم الفرصة للاستمتاع بسرعة حركة فائقة ووقت تفعيل أقل.

تدعم هذه الشاشة معدل تحديث قدره 240 هرتزًا، ووقت استجابة لا يتعدى 0.2 ميلي/ الثانية، مما يمنح المستخدم الفرصة للاستمتاع بسرعة حركة فائقة ووقت تفعيل أقل. جودة صور مُذهلة: بوصفها شاشة من نوع OLED، فإنها تتمتع بدقة +QHD، أي 2560 × 1600 بكسل، وهي دقة تضمن لك صور غامرة ونابضة بالحياة أثناء اللعب.

بوصفها شاشة من نوع OLED، فإنها تتمتع بدقة +QHD، أي 2560 × 1600 بكسل، وهي دقة تضمن لك صور غامرة ونابضة بالحياة أثناء اللعب. صور واضحة ونقية تمامًا: يمتاز جهاز Blade 16 بأنه أول حاسوب في العالم مزود بتقنية (ClearMR11000) الحاصلة على شهادة اعتماد من جمعية معايير إلكترونيات الفيديو العالمية (VESA). وتُعد هذه الشهادة بمنزلة ضمان لأقل مستوى ممكن من التشوش وأقصى درجة ممكنة من دقة الصورة.

يمتاز جهاز Blade 16 بأنه أول حاسوب في العالم مزود بتقنية (ClearMR11000) الحاصلة على شهادة اعتماد من جمعية معايير إلكترونيات الفيديو العالمية (VESA). وتُعد هذه الشهادة بمنزلة ضمان لأقل مستوى ممكن من التشوش وأقصى درجة ممكنة من دقة الصورة. التباين العميق والألوان الواضحة: تمتاز هذه الشاشة بأنها تدعم معدل تباين عاليًا يبلغ واحدًا إلى مليون، وتقنية HDR True Black 500، مما يجعلها تقدم درجة عالية من الدقة والحيوية.

Developed in collaboration with @SamsungDisplay, the new Razer Blade 16 features the world’s first OLED 240 Hz 16” display. Witness speed, accuracy, and quality like never before with the next evolution in gaming display technology. Tune in to our CES Livestream from RazerStore… pic.twitter.com/G602mqaFbL — R Λ Z Ξ R (@Razer) January 4, 2024

وتعليقًا على هذا الحدث المهم؛ صرح هوجونغ لي، رئيس فريق تخطيط المنتجات في شركة (Samsung Display): “يسرنا كثيرًا التعاون مع شركة ريزر في إنتاج نسخة 2024 من جهاز Blade 16، الذي يضيف إلى عالم الحواسيب المخصصة للألعاب، جهازًا بشاشة كبيرة مقاسها 16 بوصة تعمل بتقنية OLED، وتدعم معدل تحديث قدره 240 هرتزًا. فهذا الابتكار لا يُثبت التزامنا التام بالارتقاء بتقنيات OLED فحسب بل يُعد معلمًا مهمًا في مسار تطور الشاشات المخصصة للألعاب”.

ومن جهته قال Bill Lempesis، المدير التنفيذي لجمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA): “إن معايير جمعية معايير إلكترونيات الفيديو مُصممة خصوصًا لتعزيز أداء الشاشات وتحسين التجربة في أثناء اللعب. ونحن من موقعنا هذا نُثمن جهود شركة ريزر في تقديم شاشات معتمدة بشهادتي ClearMR و DisplayHDR True Black للحاسوب الجديد المخصص للألعاب Blade 16؛ لأن تحقيق تصنيف ClearMR 11000 في شاشة الحاسوب يُحدد معيارًا جديدًا للوضوح في الشاشات المخصصة للألعاب”.

حاسوب Razer Blade 18؛ أفضل بديل للحواسيب المكتبية:

يسعى جهاز Razer Blade 18 إلى وضع معيار جديد في الحواسيب المحمولة ذات الشاشات الكبيرة المخصصة للألعاب مع أول شاشة 4K يبلغ مقاسها 18 بوصة وتدعم معدل تحديث قدره 165 هرتزًا في العالم. لكونه الجهاز الأقوى بين مجموعة أجهزة Blade، تمكنت شركة ريزر من طرحه مجهزًا بكامل الإمكانات المطلوبة، مثل: درجة الوضوح الاستثنائية التي تمنح اللاعبين ومصممي الألعاب تجربة بصرية تخطف الأنفاس.

وهذه الشاشة مصممة لتقديم المزايا التالية:

صور فائقة الجودة: وضوح بدقة 4K يُظهِر تفاصيل لا تُضاهى ودقة ألوان غير مسبوقة في الشاشات الكبيرة. هذه الإمكانات الإضافية تمنح اللاعبين تجربة لعب غامرة أكثر من أي وقت مضى، وتمنح مصممي الألعاب الوسائل التي من بها يمكنهم تنقيح كل التفاصيل الصغيرة بدقة فائقة وبمنتهى السهولة.

وضوح بدقة 4K يُظهِر تفاصيل لا تُضاهى ودقة ألوان غير مسبوقة في الشاشات الكبيرة. هذه الإمكانات الإضافية تمنح اللاعبين تجربة لعب غامرة أكثر من أي وقت مضى، وتمنح مصممي الألعاب الوسائل التي من بها يمكنهم تنقيح كل التفاصيل الصغيرة بدقة فائقة وبمنتهى السهولة. معدل تحديث عالٍ: يضمن معدل التحديث الذي يبلغ 165 هرتزًا سلاسة وانسيابية في اللعب. تلك السلاسة لا تعزز تجربة اللعب فحسب بل ترتقي بتجربة المستخدم بصفة عامة أثناء التصفح أو أداء المهام اليومية.

يضمن معدل التحديث الذي يبلغ 165 هرتزًا سلاسة وانسيابية في اللعب. تلك السلاسة لا تعزز تجربة اللعب فحسب بل ترتقي بتجربة المستخدم بصفة عامة أثناء التصفح أو أداء المهام اليومية. وقت استجابة سريع: بفضل بطاقة الرسومات (NVIDIA G-Sync) لن تضطر إلى تحمل التقطيع في الصورة مرة أخرى بعد اليوم، ومع وقت استجابة لا يتجاوز 3 ميلي/ الثانية، أصبح بإمكانك الاستمتاع باللعب لأقصى مدى.

الالتزام بمستوى الجودة نفسه الموجود في جميع أجهزة Razer Blade:

حصلت الشاشة في جهازي Razer Blade 16 و Razer Blade 18 على الاعتماد من برمجيات Calman، مما يضمن دقة الصورة والواقعية التامة في الألوان. وتخضع كل شريحة لعملية معايرة فردية في المصنع، مما يوفر نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 100% لتقديم صور واقعية تمامًا، كما تصورها مصممو الألعاب.

وعلاوة على ذلك، يأتي الجهاز بتصميم موحد مصنوع من الألمنيوم العالي الجودة بتقنية هيكل CNC، مع نسبة طول إلى عرض قدرها 10:16، ونسبة الشاشة إلى جسم الجهاز تصل إلى 89%، وحافات رفيعة جدًا. كل هذه العوامل تصنع تجربة مشاهدة غامرة لا تقل إبهارًا عن متانة الجهاز.

الكشف عن المواصفات الكاملة في معرض CES 2024

تمثل الشاشتان الجديدتان مجرد لمحة بسيطة مما ستكشف عنه شركة ريزر في الجيل الجديد من حواسيب Razer Blade 16 وBlade 18، ومن المقرر أن تكشف الشركة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحواسيب في فعاليات معرض CES 2024 الذي سينطلق في مدينة لاس فيجاس الأمريكية يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 من يناير 2024.

وتعليقًا على هذا الحدث قال Travis Furst، رئيس قسم أجهزة النوت بوك والكماليات في شركة ريزر: “يسرنا كثيرًا أن نكشف النقاب عن تلك التقنيات الأولى من نوعها في العالم في CES 2024. كما يمثل تعاوننا مع شركة Samsung Display المتخصصة في تصنيع الشاشات، والتزامنا بتقديم أفضل تجربة في الصور في حواسيب Razer Blade، بداية عصر جديد في عالم الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب”.

يمكن للمهتمين التمتع بتجربة حواسيب (Razer Blade) الجديدة في جناح شركة ريزر رقم (15054) في القاعة المركزية في معرض CES 2024.

Next-level hardware. Next-gen innovations. Join us at #RazerCES2024 for our latest product announcements, 4 massive giveaways, and 2 livestreams. What do you think we'll be announcing? Stay tuned to find out. pic.twitter.com/u7lmHjlBx3 — R Λ Z Ξ R (@Razer) January 2, 2024