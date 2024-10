ريزر تكشف عن تحسينات ثورية في حواسيب الألعاب Razer Blade 

كشفت شركة (ريزر) Razer، عن تحسينات جذرية وغير مسبوقة في الجيل الجديد من حواسيبها المحمولة المخصصة للألعاب، وهي: Razer Blade 16 و Razer Blade 18، وذلك قبل الكشف الكامل عن الحواسيب خلال هذا الأسبوع ضمن فعاليات معرض CES 2024.

يتمتع حاسوب (Razer Blade 16) بمواصفات تمكنه من تغيير تجربة الألعاب تمامًا، إذ يضم أول شاشة من نوع OLED يبلغ مقاسها 16 بوصة، وتدعم معدل تحديث قدره 240 هرتزًا.

وقد طورت شركة ريزر هذه الشاشة بالتعاون مع شركة سامسونج الرائدة في صناعة الشاشات. وتأتي هذه الشاشة المُبتكرة بالمواصفات التالية:

Developed in collaboration with @SamsungDisplay, the new Razer Blade 16 features the world’s first OLED 240 Hz 16” display. Witness speed, accuracy, and quality like never before with the next evolution in gaming display technology. Tune in to our CES Livestream from RazerStore… pic.twitter.com/G602mqaFbL

— R Λ Z Ξ R (@Razer) January 4, 2024