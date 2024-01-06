توشيبا تغلق واحدًا من مصانعها بسبب زلزال اليابان

تسبب الزلزال القوي والمدمر الذي ضرب الساحل الغربي لليابان، يوم رأس السنة الجديدة، بحدوث مأساة إنسانية كبرى. ويبدو أن هناك عواقب قد تحدث في إمدادات قطع الحواسيب الشخصية، إذ أعلنت شركة توشيبا إغلاق مصنع إنتاج رقاقات الدارة المتكاملة (IC) ورقاقات الدوائر المتكاملة لإدارة الطاقة (PMIC)، إلى أن تستكمل تقييمات السلامة.

قالت شركة توشيبا للأجهزة الإلكترونية والتخزين، في بيانها الصحفي، إن مصنعها في مدينة نومي بمحافظة إيشيكاوا متوقف عن العمل حاليًا في انتظار الانتهاء من التقييم الشامل. ومع الاهتزاز العنيف والشديد الذي تعرض له المصنع بسبب الزلزال الذي بلغت قوته قرابة 7.5 درجات، فمن الحكمة فحص المصنع للتحقق من الأضرار المحتملة.

ويؤكد بيان توشيبا أن جميع الموظفين الذين جاؤوا للعمل في يوم الزلزال الذي بلغت قوته قرابة 7.5 درجات في أمان وبصحة جيدة. ولا تزال تحاول الاتصال ببعض الموظفين الذي كانوا في إجازة حينها للتحقق من سلامتهم.

أشارت مجموعة أبحاث TrendForce أيضًا إلى أن شركات Taiyo Yuden وTower و Shin-Etsu و GlobalWafers و TPSCo أوقفت أيضًا تصنيع منتجات أشباه الموصلات مؤقتًا، بسبب آثار الزلزال.

وأكدت خريطة TrendForce لشركات تصنيع أشباه الموصلات المتضررة، أن موقع مصنع توشيبا Kaga هو واحد من أقرب المواقع إلى مركز الزلزال الذي بلغت قوته قرابة 7.5 درجات.

بطبيعة الحال، تتحقق توشيبا حاليًا بعناية من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وخطوط الإنتاج، ولا تتوفر أي معلومات أولية عن حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع.

ولهذا، لا يعرف إذا كانت شركة توشيبا تجري الفحوصات بدافع الحذر التام أو إذا كانت هناك بعض الأضرار الجسيمة المرئية التي لحقت بالمصنع. كما تقول شركة توشيبا إنها ستتخذ قرارًا بشأن المواصلة بمجرد الانتهاء من تقييم حال خطوط الإنتاج.