تستعد شركة سامسونج للكشف عن سلسلة هواتف (Galaxy S24) الرائدة المنتظرة يوم 17 من يناير الجاري، ومن المتوقع أن تضع هذه الهواتف معيارًا جديدًا لهواتف أندرويد الرائدة القادمة على مدار العام.

إذ صرحت سامسونج يوم الأربعاء الماضي بأن هواتفها الجديدة ستوفر تجربة هاتف محمول جديدة تمامًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد كشفت بعض التسريبات بالفعل عن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة في الهواتف.

ونشر حساب (Arsène Lupin) للتسريبات وثيقة مُسربة تستعرض بعض مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة في طرازي Galaxy S24 Plus، و Galaxy S24 Ultra، كما كشفت سامسونج بنفسها عن بعض المزايا مثل: مزية الترجمة الفورية للمكالمات، وغيرها.

وبناء على هذه التسريبات والأخبار، سنستعرض في هذا المقال أهم مزايا الذكاء الاصطناعي المتوقعة في هواتف سامسونج Galaxy S24:

كشفت شركة سامسونج خلال شهر نوفمبر الماضي عن المساعد الذكي (Galaxy AI)، ووصفته بأنه سيقدم تجربة ذكاء اصطناعي شاملة للهواتف المحمولة، مدعومة بكل من الذكاء الاصطناعي الموجود في الجهاز، الذي طورته بنفسها، والذكاء الاصطناعي القائم على السحابة الذي طورته بالتعاون مع شركات أخرى.

وللحصول على لمحة بسيطة عن إحدى المزايا التي سيقدمها المساعد (Galaxy AI)، أشارت إلى مزية الترجمة الفورية التي تطلق عليها اسم (AI Live Translate)، والتي ستوفر للمستخدمين الذين لديهم أحدث هواتف جالاكسي مترجمًا شخصيًا متى احتاجوا إليه.

ستعمل هذه المزية على إظهار الترجمات الصوتية والنصية لحظيًا أثناء حديثك في المكالمات، مما يجعل الاتصال بشخص يتحدث لغة أخرى أمرًا سهلًا؛ مثل: تشغيل التسميات التوضيحية عند بث مقاطع الفيديو.

أشارت بعض التسريبات إلى أن مزية التصوير الليلي المتطورة (Nightography) ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى التفاصيل ودقة الوضوح في الصور التي تُلتقط في الإضاءة الخافتة.

كما تروج سامسونج لمزية تُسمى (Zoom with Galaxy AI) قادمة في هواتف (Galaxy S24)، وهي مزية تشير التسريبات إلى أنها ستحسن الصور عند التكبير البصري حتى 10x باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقد كشف (Ice Universe) المسرب الشهير عبر منصة (إكس) أن جودة الصور الملتقطة بكاميرا S24 Ultra بمعدل تكبير يبلغ 10x، أفضل من الصور التي يلتقطها هاتف (S23 Ultra)، وادعى أنه رأى العينات بنفسه.

Many people are pessimistic about the quality of 10x photos taken by S24 Ultra, and I was pessimistic before, until I saw the comparison of samples a few days ago.

I can definitely say that taking pictures at 10x zoom,S24U is better than S23U.

order:https://t.co/aB3u3KDIkY pic.twitter.com/lx8JHffi35

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 4, 2024