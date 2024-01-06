أبرز 6 تطبيقات لتحسين جودة الصور

يحتاج معظم الأشخاص إلى تحسين جودة صورهم بعد تصويرها وإجراء بعض التعديلات في السطوع وتباين الألوان لتظهر الصورة بنحو أفضل، وفي بعض الأحيان يكون لدينا صور قديمة نحتاج إلى تحسينها لتصبح واضحة لنتمكن من طباعتها أو نشرها، وهنا يأتي دور تطبيقات تحسين جودة الصور.

تحتوي هذه التطبيقات على مجموعة متنوعة من الأدوات لتحسين جودة صورك عن طريق إزالة الغباش وتوضيح تفاصيل الصور وإبراز ملامح الوجه، وضبط سطوع الألوان والتباين، ويمكن استخدامها لتحسين جودة الصور القديمة لتتمكن من نشرها في تطبيقات التواصل الاجتماعي أو طباعتها، والعديد من هذه التطبيقات تدعم مزايا الذكاء الاصطناعي لتسهيل تحرير الصور.

وفيما يلي سنذكر أبرز ستة تطبيقات يمكنك استخدامها لتحسين جودة الصور:

1- تطبيق Adobe Lightroom:

Adobe Lightroom هو تطبيق متطور لتحسين جودة الصور يحتوي على مجموعة واسعة من المزايا لتحسين التباين، وتوازن الألوان والسطوع. ويُعدّ هذا التطبيق مثاليًا للمحترفين الذين يبحثون عن مزايا تحرير متقدمة لتحسين أعمالهم الفنية، فهو يتضمن العديد من الأدوات التي تساعدك في تحرير الصور ومقاطع الفيديو باحترافية.

يحتوي هذا التطبيق أيضًا على مجموعة من التعديلات المجهزة سابقًا، والمصممة لتحسين الصور ببضع نقرات؛ إذ يمكنك الاختيار منها وسيُعدّل التطبيق الصورة تلقائيًا بحسب التعديل الذي اخترته.

تتوفر معظم مزايا هذا التطبيق مجانًا، ولكن الوصول إلى بعض المزايا المتقدمة يتطلب الاشتراك في خدمة Adobe Creative Cloud بسعر قدره 10 دولارات شهريًا.

تطبيق Adobe Lightroom مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Remini:

Remini هو تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور، ويمكنك استخدامه لمنح صورك القديمة مظهرًا أفضل، فهو يحوّل الصور القديمة والضبابية والمنخفضة الدقة إلى صور مشرقة وواضحة وعالية الدقة والجودة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطبيق Remini تكبير الصور دون التقليل من جودتها.

يمتاز هذا التطبيق بأنه سهل الاستخدام ومجاني، ويسمح لك بنشر صورك بعد تحسين جودتها مباشرة في وسائل التواصل الاجتماعي

تطبيق Remini مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق PicsArt:

PicsArt هو واحد من أفضل التطبيقات لتحسين جودة الصور، يُتيح لك ضبط السطوع، والتشبع والتباين، وإضافة التأثيرات والمرشحات التي ترغب فيها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي PicsArt على العديد من الأدوات الأخرى لتحرير الصور، ويتضمن مزية تسمح لك بتحويل صورك الذاتية إلى لوحات فنية.

يتضمن PicsArt واجهة منظمة وسهلة الاستخدام، ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تسمح لك بتحرير الصور بسهولة، ويمكنك استخدام معظم أدوات تحرير الصور وتحسين جودتها المتوفرة في هذا التطبيق مجانًا.

تطبيق PicsArt مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Lumii:

يُعدّ Lumii واحدًا من أفضل تطبيقات تحرير الصور المُتاحة لمُستخدمي أجهزة أندرويد ويحتوي على مجموعة متنوعة من المزايا المتطورة التي تسمح لك بتحرير الصور باحترافية.

ويوفر هذا التطبيق مجموعة أدوات شاملة لضبط التباين، وتشبّع الألوان والسطوع، كما يتضمن عدّة مرشحات وتأثيرات لتعديل الصور وتحسين جودتها بسهولة، بالإضافة إلى الأدوات التي يمكنك استخدامها لاقتصاص الصور وتغيير حجمها، وإضافة النصوص إليها وغير ذلك.

تطبيق Lumii مُتاح لمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Snapseed:

إذا كنت تبحث عن تطبيق لتحسين جودة الصور وخاصة الصور التي تحتوي على وجوه، فإن تطبيق Snapspeed مناسب لك.

Snapseed هو تطبيق لتحرير الصور طورته شركة جوجل، يحتوي على مجموعة كبيرة من أدوات التحرير وتحسين جودة الصور، ويسمح لك بضبط السطوع والتباين والتشبع لتحصل على النتائج التي تريدها بسهولة. ويمتاز هذا التطبيق بقدرته على تحسين الصور التي تحتوي على وجوه بطريقة احترافية، فهو يعزز توهج البشرة، ويحسّن مظهر العيون، ويحسّن إضاءة الصورة.

يتضمن هذا التطبيق واجهة سهلة الاستخدام، ويدعم ملفات الصور التي تأتي بتنسيق JPG أو RAW. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا التطبيق على مجموعة من المرشحات والتأثيرات التي يمكنك تطبيقها مباشرة على الصور؛ لتحسين جودتها ووضوحها.

تطبيق Snapseed مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

6- تطبيق VSCO:

VSCO هو تطبيق محسّن للصور يسمح لك بضبط السطوع ودرجة تشبّع الألوان في الصورة، والتباين، كما يوفر مجموعة متنوعة من المرشحات والتأثيرات المصممة سابقًا التي يمكنك تطبيقها مباشرة على صورك لتحسينها بسرعة.

يمتاز هذا التطبيق بأنه سهل الاستخدام، ويوفر مجموعة من أدوات تحرير الصور وتحسين جودتها، ويدعم تحرير الصور التي تأتي بتنسيق (RAW).

تطبيق VSCO مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.