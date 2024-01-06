تُطلق شركة آبل في كل عام جيلًا جديدًا من هواتف آيفون وحواسيب ماك، وساعاتها الذكية، وغيرها من الأجهزة، بالإضافة إلى إطلاق الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها. لكن في عام 2024 ستدخل الشركة أول مرة سوقًا جديدًا بأحدث منتجاتها، وهي سماعات الواقع المختلط Apple Vision Pro التي ستكون المنتج الأهم للشركة في هذا العام. لكن ماذا عن بقية الأجهزة التي ستطلقها الشركة؟

إليك كل ما نعرفه عن أبرز الأجهزة التي ستطلقها شركة آبل في عام 2024:

1- نظارة الواقع المختلط Apple Vision Pro:

أعلنت شركة آبل رسميًا نظارة الواقع المختلط Apple Vision Pro أول مرة في شهر يونيو 2023 خلال مؤتمر (WWDC 2023). وقد وصف تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل نظارة (Vision Pro) الجديدة، بأنها منتج ثوري، وأشار إلى أن هذه النظارة ستغير كيفية تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا، ومع بعضهم، ومع العالم من حولهم.

تمزج نظارة آبل Vision Pro المحتوى الرقمي مع العالم الحقيقي بسلاسة، وتسمح للمستخدمين بالبقاء حاضرين ومتصلين بالآخرين، وتتيح لهم التحكم في عناصر العالم الافتراضي من خلال عيونهم وأيديهم وأصواتهم، دون الحاجة إلى استخدام أدوات تحكم خارجية. وستتيح هذه النظارة للمستخدمين أن يكونوا أكثر إنتاجية من خلال مساحة الشاشة اللانهائية، وسهولة الوصول إلى تطبيقاتهم المفضلة، والطرق الجديدة التي ستوفرها هذه النظارة للقيام بمهام متعددة.

تخطط آبل لإصدار Apple Vision Pro في بداية عام 2024، ومن المرجح أن يكون ذلك في شهر فبراير 2024، وفقًا لتقرير نُشر في بلومبرج.

من ناحية أخرى، توقع المحلل مينغ تشي كو في منشور طويل يتحدث عن اتجاهات التكنولوجيا في عام 2024 أن تبدأ آبل بشحن نظارة الواقع المختلط Vision Pro في أوائل شهر يناير، وقد وصف كو النظارة بأنها منتج الشركة المهم في عام 2024.

ولتتعرف جميع التفاصيل حول تصميم نظارة آبل Vision Pro وطريقة عملها، يمكنك الاطلاع على مقال: كل ما تحتاج إلى معرفته عن نظارة Vision Pro الجديدة من آبل.

2- طرز جديدة من أجهزة آيباد:

لم تصدر شركة آبل طرزًا جديدة من أجهزة آيباد اللوحية خلال عام 2023، لكنها تخطط لإطلاق مجموعة جديدة من هذه الأجهزة في عام 2024، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

ومن المُحتمل أن يتلقى طراز آيباد برو (iPad Pro) الأكثر تميزًا بين أجهزة آيباد ترقية كبيرة في المعالج، وبحسب التسريبات فإن آبل تنوي استخدام معالج M3 الجديد في أجهزة آيباد برو، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به حواسيب MacBook Pro الجديدة.

ومن المُحتمل أيضًا أن يشهد طراز آيباد آير (iPad Air) تحديثًا في حجم الشاشة وأن توفر آبل إصدارًا جديدًا يضم شاشة بقياس قدره 12.9 بوصة، مع إبقاء الإصدار الذي يضم شاشة بمقاس قدره 10.9 بوصات متوفرًا أيضًا.

من ناحية أخرى، ستُطلق آبل الجيل الحادي عشر من جهاز آيباد الأساسي، ومن المتوقع أن تطرح جيلًا جديدًا من جهاز آيباد ميني الذي صدر آخر جيل منه في عام 2021.

3- ساعات آبل الذكية مع مزايا صحية جديدة:

بعد حظر بيع ساعات Apple Watch Series 9 و Watch Ultra 2 الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب النزاع بين آبل وشركة Masimo للتقنيات الطبية على براءة الاختراع لمستشعر قياس نسبة الأكسجين في الدم، من المؤكد أن آبل ستجري تحديثات كبيرة في الطرز الجديدة من ساعاتها الذكية التي ستطلقها في عام 2024.

وتعمل الشركة على تطوير مزايا جديدة مرتبطة بالصحة لساعتها الذكية استعدادًا لتوفيرها مع الإصدارات القادمة في عام 2024، ووفقًا لما ذكرته صحيفة بلومبيرج الأمريكية، فإن المزايا المنتظرة تشمل إمكانية تتبع ضغط الدم، واكتشاف حالات انقطاع النفس في أثناء النوم.

4- سلسلة هواتف آيفون 16:

كما هو الحال في كل سنة، تُقيم شركة آبل حدثها الخاص في شهر سبتمبر لإعلان الجيل الجديد من هواتف آيفون، وفي هذا العام ستُعلن سلسلة هواتف آيفون 16 في هذا الحدث وتطلقها في الأسواق بعده بمدة قصيرة.

وفيما يتعلق بمواصفات هواتف آيفون 16 القادمة، فإن آبل تعتزم إضافة العديد من التحسينات إلى كاميرا هواتف آيفون 16 برو، وخاصةً فيما يتعلق بالكاميرا الواسعة المجال؛ إذ من المتوقع أن تأتي هذه الكاميرا بدقة قدرها 48 ميجابكسل مثل الكاميرا الأساسية بدلًا من 12 ميجابكسل، وستؤدي هذه الترقية إلى تحسين أداء الكاميرا عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تضيف آبل زر الإجراءات (Action Button) إلى طرز آيفون 16 الأساسية وليس إلى طرز برو فقط، كما فعلت بخاصية الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) التي كانت حصرية في طرز آيفون 14 برو، ثم أضافتها إلى طرز آيفون 15 الأساسية.

5- الجيل الرابع من سماعات Airpods اللاسلكية:

وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية في منتصف شهر ديسمبر 2023، تعمل شركة آبل على تطوير الجيل الرابع من الإصدار الأساسي لسماعة AirPods اللاسلكية استعدادًا لإطلاقه نهاية عام 2024.

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن آبل تعتزم تطوير تصميم السماعة لتصبح شبيهة بطراز AirPods Pro، وقد تشمل إعادة التصميم علبة الشحن أيضًا وذلك بإضافة سماعات خارجية إليها تصدر أصواتًا لتسهيل العثور عليها عند فقدانها، ومنفذ من نوع (USB-C) للشحن بدلًا من منفذ Lightning التقليدي الذي تخلت عنه آبل في منتجاتها الحديثة.