آبل تعتزم إطلاق حاسوب Mac Studio بشريحة M3 ألترا في 2024

تخطط شركة آبل لإطلاق إصدار جديد من حاسوبها الفائق الأداء Mac Studio منتصف عام 2024 الجاري بشريحة M3 ألترا، وفقًا لما ذكرته مؤسسة TrendForce البحثية التايوانية.

وبحسب التقرير المنشور، فإن آبل تنوي إعلان الإصدارات الجديدة من حاسوب Mac Studio في مؤتمرها القادم للمطورين خلال شهر يونيو المقبل، كما فعلت سابقًا مع الإصدارات الحالية من الجهاز التي تعمل بشرائح M2 ماكس و M2 ألترا.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة أيضًا إصدارًا محسنًا من جهاز Mac Pro بالشرائح الجديدة الفائقة الأداء مثل جهاز Mac Studio، وإن كان التقرير المنشور حديثًا لم يتطرق لذلك الأمر.

ومن المثير للاهتمام، أن التقرير الأخير أفاد بأن شريحة M3 Ultra سيجري تصنيعها باستخدام تقنية التصنيع المحسنة البالغ قدرها 3 نانومتر (N3E) التي توفرها شركة TSMC التايوانية، تمامًا مثل شريحة A18 التي من المتوقع أن تكون موجودة في هواتف آيفون 16 في وقت لاحق من العام الجاري، وهي أحدث تقنية لإنتاج الرقاقات في العالم في الوقت الحالي.

ولا توجد حتى الآن معلومات متاحة عن الآلية التي ستصمم بها آبل شريحة M3 ألترا حتى الآن، إذ كان معتادًا أن تطرح الشركة شريحة ألترا اعتمادًا على دمج شريحتين من نوع “ماكس” باستخدام بنية دمج من نوع خاص تطلق عليها آبل اسم UltraFusion، لتعطي العملاء قدرات حاسوبية هائلة لتشغيل كافة المهام المتقدمة بكفاءة تفوق الحواسيب الشخصية التقليدية.