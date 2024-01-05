OpenAI تستعد لإطلاق متجر ChatGPT

تستعد شركة OpenAI لإتاحة متجر GPT Store للجمهور خلال الأسبوع المقبل بعد أن تأخرت في إطلاقه عن المواعيد المعلنة سابقًا.

ويتيح متجر GPT Store للعملاء بيع روبوتات الذكاء الاصطناعي المخصصة أو مشاركتها مع مستخدمي روبوت ChatGPT، إذ يجري إنشاؤها استنادًا إلى نماذج اللغة الكبيرة التي تطورها OpenAI.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها الشركة إلى المطورين المسجلين في المتجر، فسوف يتعين عليهم التحقق مجددًا من أن روبوتات GPT الخاصة بهم متوافقة مع الإرشادات والسياسات التي تتبعها الشركة، وإجراء بعض التغييرات البسيطة في الإعدادات قبل إطلاق المتجر الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث الرسمي إن الشركة ستكشف المزيد من التفاصيل الأسبوع المقبل، دون الإشارة إلى مواعيد إطلاق المتجر في الدول المختلفة، وإذا كانت الشركة تنوي إتاحته لكافة المستخدمين دفعةً واحدة أو على نحو تدريجي كما فعلت العام الماضي مع روبوت ChatGPT.

وكانت OpenAI قد أعلنت متجر GPT Store لأول مرة في مؤتمر المطورين الخاص بها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكان من المفترض في البداية أن يُطلق المتجر في الشهر نفسه، إلا أن الشركة أجلت الإطلاق بسبب إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان – التي سببت اضطرابات داخل الشركة – ثم إعادة تعيينه مجددًا.

وسيكون المتجر متاحًا فقط لمشتركي الإصدار المأجور “ChatGPT بلس” بالإضافة إلى المؤسسات. وفي حين أن OpenAI نفسها تتيح روبوتاتها المخصصة من خلال علامة تبويب “استكشف Explore” في “ChatGPT بلس”، فإن المتجر سيسمح ببيع الروبوتات المخصصة التي يطرحها العملاء أو مشاركتها وتحقيق الدخل منها بناءً على معدلات استخدامها دون الإفصاح عن آلية تلك العملية.