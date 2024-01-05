MSI تكشف عن حاسوب الألعاب المحمول الفائق TITAN 18 HX

كشفت شركة MSI التايوانية عن حاسوب الألعاب المحمول الجديد TITAN 18 HX الذي يأتي بمواصفات فائقة تجعله من أفضل الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب في الأسواق.

وكما أعلنت الشركة سابقًا، فإن جهاز MSI TITAN 18 HX يتمتع بشاشة فريدة من نوعها، وهو أول حاسوب محمول في العالم يحمل شاشة نوعها Mini LED وقياسها 18 إنشًا مع دقة قدرها 4K ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتصل درجة السطوع القصوى فيها إلى 1000 شمعة، كما أنها تدعم تقنية النطاق الديناميكي العالي HDR، وتغطي كامل الطيف اللوني DCI-P3.

ويتمتع الجهاز بنظام صوتي مميز يضم 6 سماعات خارجية، ولوحة مفاتيح ميكانيكية بإضاءة RGB خلفية من صناعة شركة Cherry MX، ولوحة لمس مضيئة.

وأكدت الشركة أن الجهاز سيأتي بمزود للطاقة قدرته 400 واط لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيله، مع طاقة تصميم حرارية تصل إلى 270 واطًا لكل من المعالج وبطاقة الرسوميات معًا، منها 175 واطًا لبطاقة الرسوميات و 95 واطًا للمعالج، وتسمح تلك الترقية بالحفاظ على سرعات عالية للمعالج في أثناء جلسات اللعب الممتدة.

ويعمل جهاز MSI TITAN 18 HX بمعالج Core I9-14900HX من إنتل الذي يضم 24 نواة بتردد يصل إلى 5.8 جيجاهرتز. وعلى مستوى بطاقة الرسوميات، سيتوفر الجهاز بإصدارين أحدهما يعمل ببطاقة RTX 4090، والآخر ببطاقة RTX 4080 من إنفيديا، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 128 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت، وبطارية بسعة قدرها 100 واطٍ/ الساعة، بالإضافة إلى دعم الاتصال بشبكات واي فاي 7.

وستطرح الشركة جهاز MSI TITAN 18 HX بسعر مرتفع يبدأ من 4500 دولارٍ أمريكي، مع زيادات سعرية تعتمد على حجم الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية ونوع بطاقة الرسوميات.