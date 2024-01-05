Clicks تجلب لوحة مفاتيح حقيقية إلى آيفون

تشعر شركة Clicks Technology بالحنين إلى أيام بلاك بيري القديمة لدرجة أنها كشفت النقاب عن Clicks، وهي حافظة توفر لوحة مفاتيح حقيقية لجهاز آيفون.

ويعد هذا الملحق بمنزلة حافظة ولوحة مفاتيح مدمجة في جهاز واحد، ويعمل إما مع موصل Lightning أو USB-C الذي يُستخدم في أجهزة آيفون الحديثة، مثل آيفون 15.

وتعرض الشركة الملحق الجديد في معرض CES 2024 التجاري التكنولوجي في لاس فيغاس في الأسبوع المقبل.

ويعتمد الملحق على الاعتقاد السائد بأن لوحة المفاتيح اللمسية تمنح منشئي المحتوى والمستخدمين تجربة فضلى تذكرنا بالأجهزة القديمة، مثل بلاك بيري، المعروفة بلوحة المفاتيح الفعلية QWERTY.

وتقدم Clicks لمستخدمي آيفون بديلًا للوحة المفاتيح الافتراضية مع مجموعة كاملة من الأزرار الحقيقية، مما يوفر مساحة الشاشة ويتيح للمستخدمين تنفيذ مهام متعددة بكفاءة كبيرة.

ومن المقرر أن تكون لوحة المفاتيح Clicks متاحة اعتبارًا من الأول من شهر فبراير، وهي متوفرة للطلب الأولي الآن بسعر قدره 140 دولارًا.

وتعد لوحة المفاتيح Clicks بمنزلة المنتج الرئيسي لشركة Clicks Technology، التي أسسها مايكل فيشر وكيفن ميشالوك، إلى جانب فريق من الخبراء ذوي الخبرة في مجال الهاتف المحمول من شركات، مثل آبل وجوجل وبلاك بيري.

وقالت الشركة: نحن نستخدم لوحات المفاتيح عبر الحواسيب المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية كل يوم، لذا فمن الغريب أن نتخلى عن الأزرار المادية عبر الهواتف الذكية”.

وتفترض الشركة أن ملحق Clicks قد يجذب مستخدمي آيفون القدامى إلى جانب مستخدمي الهواتف السابقة المزودة بلوحة مفاتيح.

وأوضحت الشركة أنها بذلت جهدًا كبيرًا في اتخاذ كل قرار، بدءًا من الشكل الذي يجب أن تبدو عليه الأزرار ووصولًا إلى تخطيط لوحة المفاتيح، مما يضمن أن يكون بديهيًا لمستخدمي آيفون.

وتعمل لوحة المفاتيح Clicks على تحسين تجربة آيفون مع مساحة الشاشة، إذ إنها تضاعف المساحة المتاحة للانغماس في المحتوى من خلال إزالة لوحة المفاتيح من الشاشة.

ويوفر الملحق تجربة كتابة طبيعية للأشخاص الذين يتنقلون، ويسهل مهام الإنشاء عبر الأجهزة المحمولة، مثل كتابة الملاحظات أو تحرير المستندات أو اتخاذ إجراء سريع بشأن الأفكار.

ويقدم الملحق اختصارات لوحة مفاتيح iOS لمستخدمي آيفون من أجل تحسين التنقل ومعالجة المهام دون استخدام شاشة اللمس.

وتحتوي لوحة المفاتيح إضاءة خلفية للكتابة في الإضاءة المنخفضة، مع طريقة توصيل سهلة وسلسلة يمتزج من خلالها الملحق مع جهاز آيفون بسلاسة.

ويعني استخدام اتصال Lightning أو USB-C أن لوحة المفاتيح لا تتطلب بطارية منفصلة أو اتصال بلوتوث.