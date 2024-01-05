ChatGPT قد يحل محل مساعد جوجل ضمن أندرويد

تشير التعليمات البرمجية الموجودة ضمن الإصدار الحديث من تطبيق ChatGPT لنظام أندرويد إلى أنك قد تستطيع قريبًا جعله يعمل بصفته المساعد الافتراضي لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة المملوك لشركة جوجل.

ويأتي ذلك بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيادة روبوتات الدردشة الاتجاه التكنولوجي السائد في عام 2023، مثل ChatGPT من OpenAI.

وتوجد طرق عديدة لاستخدام ChatGPT عبر هاتف أندرويد، ويشمل ذلك تطبيق ChatGPT الرسمي لنظام أندرويد من OpenAI.

وتحتاج بعد فتح التطبيق إلى كتابة الاستعلام والانتظار لبضع ثوانٍ حتى يعالج التطبيق طلبك ويمنحك الإجابة.

وأصبح الاضطرار إلى تشغيل تطبيق ChatGPT يدويًا لطرح سؤال أمرًا قديمًا بعد سنوات من إمكانية استدعاء مساعد جوجل باستخدام الإيماءات أو العبارات الصوتية.

ويبدو أن OpenAI تعلم هذه المشكلة، إذ أضافت إلى الإصدار رقم 1.2023.352 من تطبيق ChatGPT نشاطًا جديدًا معطلًا افتراضيًا يهدف مستقبلًا إلى حل هذه المشكلة.

وتظهر بعد تمكين النشاط الجديد المعطل افتراضيًا وتشغيله يدويًا الرسوم المتحركة نفسها التي تظهر عند استخدام وضع الدردشة الصوتية داخل تطبيق ChatGPT.

وتظهر هذه الرسوم المتحركة فوق التطبيقات الأخرى، ولا تشغل الشاشة بأكملها مثل وضع الدردشة الصوتية داخل التطبيق.

ومن المفترض نتيجة لذلك أنه يمكنك التحدث إلى ChatGPT من أي شاشة عن طريق استدعاء هذا المساعد.

وتوجد بعض الأدلة على أن الميزة ليست جاهزة بعد، نظرًا إلى أن التعليمات البرمجية اللازمة لظهور التطبيق بصفته تطبيق المساعد الرقمي الافتراضي موجودة جزئيًا فقط.

وأضاف الإصدار الحديث من التطبيق ملف XML يحتوي علامة خدمة التفاعل الصوتي التي تحدد خدمة الجلسة sessionService وخدمة التعرف recognitionService وخدمة دعم المساعد supportsAssist.

وتعد هذه التصريحات جزءًا مما هو مطلوب لكي يستطيع التطبيق العمل بصفته تطبيق المساعد الرقمي الافتراضي، مع أن تطبيق ChatGPT يفتقد التصريحات المطلوبة التي تتيح للنظام تحديد الخدمة التي يرتبط بها.

ولا يمكن تعيين تطبيق ChatGPT باعتباره تطبيق المساعد الرقمي الافتراضي إلى أن تضيف الشركة العلامات والتصريحات المطلوبة ضمن ملف XML المذكور أعلاه.

وتشير حقيقة وجود ملف XML إلى أن هذا هو ما تنوي OpenAI فعله لكي يستطيع المستخدمون تشغيل تطبيق ChatGPT عن طريق الضغط لمدة طويلة على زر الصفحة الرئيسية أو التمرير للجهة العلوية من الزاوية السفلية بعد جعله تطبيق المساعد الرقمي الافتراضي لنظام أندرويد.

ولا يزال تطبيق ChatGPT غير قادرًا على إنشاء كلمات الاستدعاء المخصصة أو الاستجابة للكلمات الحالية، نظرًا إلى أن هذه الوظيفة تتطلب الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ذات الامتيازات المتوفرة فقط للتطبيقات الموثوقة والمثبتة سابقًا.

ونظرًا إلى أن جوجل تستعد لإطلاق مساعد Bard، فمن المنطقي أن OpenAI تريد تسهيل وصول مستخدمي أندرويد إلى ChatGPT حتى لا ينتقل المستخدمون إلى Bard لمجرد أن استخدامه سهل.