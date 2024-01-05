ون بلس تكشف عن سماعة OnePlus Buds 3 اللاسلكية

كشفت شركة ون بلس عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة OnePlus Buds 3 بالتوازي مع إعلان هاتفها الذكي Ace 3.

وتأتي السماعة بمكبر صوت ثنائي وخاصية الإلغاء النشط للضوضاء حتى 49 ديسبل لتوفير تجربة صوتية مميزة، وتتمتع السماعة بتصميم خفيف للغاية يقل عن 5 جرامات للسماعة الواحدة، وهي تشبه سماعة Bud 2 Pro إلى حدٍ كبير مع بعض الإضافات اللامعة.

وتوفر ون بلس خاصية إلغاء الضوضاء في السماعة مع إمكانية التحكم في مستوياتها، إذ يمكن إلغاء الضوضاء عند شدة 10 أو 20 ديسيبل، بالإضافة إلى وضع عالٍ يصل إلى 49 ديسيبل بحد أقصى، كما يمكن أيضًا اختيار الوضع الذكي الذي يمكنه تحليل البيئة المحيطة وضبط الإعدادات تلقائيًا مع مستوى الضوضاء، كما تساعد السدادات المطاطية في عزل الضوضاء على نحو أكبر.

وتحتوي سماعة ون بلس OnePlus Buds 3 على منطقة حساسة للمس للتحكم في الصوت والمكالمات، كما تحمل السماعة ثلاثة ميكروفونات لالتقاط الصوت في أثناء المكالمات وتقليل الضوضاء عبر الذكاء الاصطناعي. وتدوم بطارية السماعة حتى 44 ساعة بالاستعانة بعلبة الشحن، ويقل عمر البطارية إلى 28 ساعة عند تشغيل خاصية الإلغاء النشط للضوضاء، كما تدعم السماعة خاصية الشحن السريع ومقاومة الماء والأتربة بمعيار IP55، وترميز LHDC 5.0 لبث الصوت العالي الدقة عبر بلوتوث.

وتتوفر سماعة ون بلس OnePlus Buds 3 باللونين الأسود والأزرق، وستكون متاحة في الأسواق بداية من الربع الأول للعام الجاري، بسعر قدره 70 دولارًا أمريكيًا.