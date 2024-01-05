هواوي تطلق حاسوب MateBook D 16 الجديد في السعودية 

أطلقت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية حاسوب (MateBook D 16)، وهو حاسوب محمول جديد يمتاز بالأداء القوي بفضل الجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i5) العالي الأداء. ويوفر الحاسوب تجربة مشاهدة غامرة وأداء ممتازًا في تصميم نحيف وخفيف الوزن بسعرٍ مغري، إذ يضم شاشة كبيرة يبلغ مقاسها 16 بوصة.

يصل وزن حاسوب (MateBook D 16) إلى 1.68 كجم فقط، على الرغم من شاشته الكبيرة. كما يأتي مزودًا بهوائي (HUAWEI Metaline) لتوفير اتصالات أقوى وأكثر استقرارًا لمسافة تصل إلى 270 مترًا. لذلك يحقق هذا الحاسوب المحمول الجديد التوازن المثالي بين سهولة الحمل والإنتاجية للطلاب والمهنيين والمبدعين الذين يبحثون عن حاسوب محمول عالي الأداء يعمل بنظام ويندوز.

ما سعر حاسوب (MateBook D 16) في السعودية؟

يتوفر حاسوب (MateBook D 16) للشراء في المملكة العربية السعودية من خلال موقع هواوي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.

وبالنسبة لمن يبحثون عن حاسوب محمول أكثر قوة، قد فتحت هواوي الطلبات السابقة لحاسوب (MateBook D 16) الذي يعمل بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i9)، وسيكون متوفرًا يوم 16 من يناير الجاري.

يبدأ سعر حاسوب (MateBook D 16) المزود بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i5) من 2999 ريالًا سعوديًا، في حين يبدأ سعر الإصدار المزود بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i9) من 4999 ريالًا سعوديًا.

أهم مزايا الحاسوب الجديد:

يتميز (MateBook D 16) بشاشة عرض كاملة وغامرة يبلغ مقاسها 16 بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90%، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10. بالمقارنة مع نسبة العرض إلى الارتفاع التقليدية 16:9، يوفر هذا الأمر مساحة عرض أوسع، مما يجعل الحاسوب مناسبًا للمهام التي تركز على الإنتاجية، مثل: العمل مع المخططات والمستندات، وكذلك للأغراض الترفيهية.

كما يحقق هذا الحاسوب المحمول طفرة في مستويات الأداء بفضل معالج إنتل العالي الأداء، وذاكرة الوصول العشوائي RAM المزدوجة القناة، ومحرك الأقراص من نوع SSD العالي السرعة. مما يُمكنه من التعامل مع المهام المتعددة والمهام المعقدة بسلاسة وكفاءة، مثل: تحليل البيانات، وتجميع التعليمات البرمجية، والرسم وتحرير الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك؛ يتميز هذا الحاسوب بأنه نحيف وخفيف الوزن بنحو ملحوظ، حيث يبلغ سمكه 17 ملم، ويزن 1.68 كجم فقط، كما يتوفر بلونين عصريين، وهما: Space Gray و Mystic Silver.

تتميز جميع طرز هذا الحاسوب بأنها تضم هوائي HUAWEI Metaline لاتصال لاسلكي مستقر وموثوق يصل إلى 270 مترًا. أي ما يعادل ملعبين ونصف ملعب كرة قدم قياسي. حتى إذا كنت تعمل في غرفة مختلفة بعيدًا عن جهاز التوجيه، يضمن هوائي HUAWEI Metaline إمكانية اختراق الإشارات الجدران للحفاظ على اتصال مستقر باستخدام تقنيات مقاومة التشويش.

وهذا يقلل من التقاط الإشارات غير الصحيحة بنحو كبير، ويوفر اتصالات أكثر استقرارًا، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع ببث فيديو سلس ومكالمات جماعية.

كما يأتي هذا الحاسوب مزودًا بلوحة مفاتيح رقمية فيها مفاتيح اختصار فعلية تمكن المستخدمين من العمل مع المخططات والبيانات والمستندات بشكل أكثر كفاءة.