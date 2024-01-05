هاتف Red Magic 9 Pro الجديد.. إليك المواصفات والسعر

أطلقت شركة Nubia قبل أسبوعين هاتفها الجديد Red Magic 9 Pro المصمم لهواة اللعب بألعاب الفيديو، ويمتاز هذا الهاتف بتصميم عصري وأنيق، ويعمل بأحدث المعالجات من كوالكوم، ويتضمن نظام كاميرا متطورًا، كما يضم شاشة عالية الدقة والوضوح لتوفير تجربة لعب مثالية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Red Magic 9 Pro الجديد على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6500 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع، ويضم مفاتيح مخصصة للألعاب ومراوح تبريد مزودة بإضاءة RGB.

وفيما يلي، سنوضح المواصفات الكاملة لهاتف Red Magic 9 Pro الجديد المناسب للألعاب:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Red Magic 9 Pro في هيكل كبير وثقيل الوزن؛ إذ يبلغ سُمكه 8.9 ملم، ويزن 229 جرامًا، ويأتي بتصميم جديد يمزج بين تصميم طرازي 8/8S Pro وطرازي 7/7S Pro، ويغطي الجهة الخلفية طبقة زجاجية، والإطار مصنوع من الألمنيوم، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 5).

تضم الجهة الخلفية عدسات الكاميرا الخلفية وتأتي مرتبة رأسيًا في أقصى الجهة اليُسرى، وهي غير بارزة، على عكس معظم الهواتف الذكية الأخرى التي تركز في إبراز الكاميرات الخلفية بنحو لافت.

يحتوي هذا الهاتف على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، ويضم منفذًا لسماعات الرأس بقياس قدره 3.5 ملم.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هاتف Red Magic 9 Pro الجديد شاشة عالية الدقة والسطوع، وهي من نوع (AMOLED)، وتمتاز بدقة قدرها 1116 × 2480 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1600 شمعة/ المتر المربع.

يبلغ قياس شاشة هذا الهاتف 6.8 بوصات، وهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 5)، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Red Magic 9 Pro بأحدث المعالجات من كوالكوم، وهو (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 750).

وقد زوّدت شركة Nubia هذا الهاتف بنظام التبريد المحسّن (ICE 13) الذي يستطيع خفض درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية بمقدار 25 درجة مئوية، ويتميز بطبقة من الجرافين في الجهة السفلية من الشاشة، بالإضافة إلى قناة تهوية كبيرة تساعد في تدفق الهواء.

وتدور المروحة الموجودة داخل الجهاز بسرعة تبلغ 22 ألف دورة في الدقيقة، وتتميز بتوصيل حراري محسّن بنسبة قدرها 30 في المئة.

تضمن هذه المزايا الأداء القوي والسريع والسلس عند اللعب بألعاب الفيديو، كما أن نظام التبريد يمنع ارتفاع حرارة الهاتف في أثناء جلسات اللعب الطويلة، وهذا بدوره يحسّن تجربة اللعب.

يعمل هاتف Red Magic 9 Pro بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المُستخدم Redmagic OS 9، ويدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين، يتوفر هذا الهاتف بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

البطارية والشحن:

يمتاز هاتف Red Magic 9 Pro بأنه يحتوي على بطارية كبيرة؛ لضمان استخدام الهاتف لمدة طويلة دون الحاجة إلى إعادة شحنه في أوقات متقاربة، كما تدعم بطاريته الشحن السلكي السريع لتتمكن من إعادة شحنه بسرعة واستئناف جلسات اللعب أو العمل.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 6500 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 88 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 35 دقيقة.

الكاميرا:

يضم هاتف Red Magic 9 Pro نظام كاميرا متطورًا يتمتع بمواصفات قوية؛ مما يجعل هذا الهاتف مناسبًا لهواة التصوير أيضًا وليس لهواة اللعب بألعاب الفيديو فقط.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية عدسة واسعة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، أما الثالثة فتأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل. وتدعم الكاميرات الخلفية تقنية (HDR)، كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تقنية (HDR)، كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

السعر:

يُباع هاتف Red Magic 9 Pro بسعر يبدأ من 809 دولارات، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والرمادي، والفضي.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Red Magic 9 Pro:

Red Magic 9 Pro المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6e/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الأسود ، والفضي، والرمادي. نظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Redmagic OS 9. الوزن 229 جرامًا. السعر يبدأ من 809 دولارات.