نوكيا وهونر توقعان اتفاقية ترخيص براءات اختراع

وقعت شركتا نوكيا وهونر اتفاقية ترخيص براءات اختراع خاصة بشبكات الجيل الخامس، وهي تغطي “الاختراعات الأساسية للشركتين في مجال الجيل الخامس والتقنيات الخلوية الأخرى”، وفقًا للبيان الصحفي الرسمي.

وأبدت شركة نوكيا فخرها بتوقيع الاتفاقية الرابعة الكبرى مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية خلال العام الأخير.

وأضافت الشركة الفنلندية عبر موقعها الإلكتروني في بيان رسمي أنها تمتلك محفظة براءات اختراع رائدة تتكون من نحو 20 ألف براءة اختراع، منها أكثر من 6000 براءة اختراع ضرورية لتشغيل شبكات الجيل الخامس.

ولم يُكشف عن البنود التفصيلية للاتفاقية بين نوكيا وهونر، كما هو الحال في الاتفاقيات التي وقعتها نوكيا مع الشركات الأخرى.

ووفقًا لنوكيا، فإن الشركات تستطيع الحصول على التراخيص منها لاستخدام تقنيات الاتصالات التي تطورها دون الحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة فيها، وتركيز الابتكار في تطوير منتجات وخدمات جديدة للمستهلكين.

يذكر أن شركة Honor قد فضّلت اللجوء إلى عقد اتفاق مع شركة نوكيا عوضًا عن الاتجاه إلى النزاعات القضائية كما فعلت شركات صينية أخرى مثل أوبو وفيفو وريلمي وون بلس، التي خسرت نزاعها القضائي في بعض الدول الأوروبية ضد الشركة الفنلندية، مما أدى إلى خروجها من تلك الأسواق على خلفية ذلك النزاع القضائي.

ووقعت شركة نوكيا اتفاقيات تراخيص براءات اختراع مماثلة مع شركات أخرى مثل آبل وسامسونج خلال العام الماضي، وتساهم تلك الاتفاقيات بنسبة كبيرة تصل إلى 40% من الأرباح التشغيلية للشركة، وقُدرت تلك الأرباح بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022.