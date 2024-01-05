مايكروسوفت تنقل إنتاج ملحقاتها إلى Incase

فاجأت مايكروسوفت الجميع في العام الماضي عندما قررت التوقف عن إنتاج مجموعتها من ملحقات الحاسوب الشائعة، مثل أجهزة الفأرة ولوحات المفاتيح، باستثناء تلك التي تحمل العلامة التجارية Surface.

وجاء الإعلان بعد عقود من إنتاجها لملحقات الحاسوب الشائعة التي تحمل علامتها التجارية، إذ قررت عملاقة البرمجيات التركيز على العلامة التجارية Surface بدلًا من ذلك.

ويستمر الآن وجود ملحقات الحاسوب من مايكروسوفت، وذلك بفضل الشراكة الجديدة مع الشركة المصنعة للملحقات Incase.

وقال تشارلي تيبيل، الرئيس التنفيذي لشركة Onwards Brands، وهي الشركة الأم المسؤولة عن العلامات التجارية Incase و Incipio و Griffin و Survivor التي تصنع ملحقات الحواسيب المحمولة والهواتف: “تظل المنتجات هي نفسها التي صممتها مايكروسوفت، مع أن Incase تصنعها بدلًا من مايكروسوفت”.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها Incase ملحقات الحاسوب، مثل لوحات المفاتيح والفأرة وكاميرات الويب.

وتستخدم Incase مكونات التصنيع وسلسلة التوريد نفسها مثل عملاقة البرمجيات، مع ترخيص التصميمات لمجموعة متنوعة من المنتجات.

وفي حال كنت من محبي لوحات المفاتيح المريحة من عملاقة البرمجيات، مثل Sculpt Ergonomic Keyboard، فإنها تظل موجودة، إلى جانب مجموعة موجودة من لوحات المفاتيح السلكية واللاسلكية.

وتظل أجهزة الفأرة التي صممتها عملاقة البرمجيات متاحة أيضًا، مثل فأرة البلوتوث Ergonomic والفأرة المحمولة الحديثة.

وتوفر Incase أيضًا مكبرات الصوت، وسماعات الرأس، وكاميرا الويب التي تصممها مايكروسوفت، وهناك في المجمل مقدار 23 منتجًا متاحًا للشراء في وقت لاحق من هذا العام.

وتصل أيضًا منتجات جديدة طورتها مايكروسوفت دون أن تطلقها، إذ هناك لوحة مفاتيح جديدة قيد التطوير.

وتبدو كل ملحقات أجهزة الحواسيب الموجودة من مايكروسوفت هذه كما كانت من قبل، وتعمل كما كانت تعمل سابقًا.

وتظل عملاقة البرمجيات محتفظة بملكية تصميماتها، لذلك من المحتمل أن تعيد إطلاق الفأرة أو لوحة المفاتيح الكلاسيكية نفسها في المستقبل، أو تستمر في تجديد ترخيصها لشركة Incase.

ويستطيع المستهلكون شراء الجهاز نفسه من متاجر البيع بالتجزئة، مع أن الفرق الرئيسي هو تمييزه بعلامة تجارية مختلفة ودعمه من Incase.

وبدلًا من شعار مايكروسوفت الموجود في الجهة العلوية من الفأرة أو لوحة المفاتيح، فإن شعار Incase يحل محله، مع عبارة: “صممته مايكروسوفت” المكتوبة على عبوة المنتج.

وتهدف Incase إلى إعادة المنتجات إلى السوق قريبًا، وخاصة أن مخزون ملحقات أجهزة الحواسيب من مايكروسوفت قد بدأ بالنضوب.