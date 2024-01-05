كل ما تحتاج إلى معرفته عن هواتف Galaxy S24 القادمة من سامسونج

كشفت شركة سامسونج عن الموعد الرسمي لإعلان سلسلة هواتف (Galaxy S24) الرائدة المنتظرة، وهو يوم 17 من يناير الجاري، وسيكون خلال حدثها السنوي (Galaxy Unpacked 2024)، الذي سيُعقد هذه المرة في كاليفورنيا.

Who’s ready for a new era of mobile?! #SamsungUnpacked is going to be epic. Don’t miss out. ❤️ to follow along for a never-before-seen debut. pic.twitter.com/EImcAXmq6s — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 2, 2024

وأكدت الشركة في منشور عبر مدونتها أن مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy S الجديدة ستبدأ عصرًا جديدًا في الهواتف المحمولة.

ويتزامن حدث سامسونج لإعلان هواتفها الجديدة مع ختام معرض CES 2024، الذي يُعد أكبر حدث سنوي للتكنولوجيا في العالم، مما يعني أنها ترغب في استقطاب الانتباه بشكل كامل نحو منتجاتها المتميزة.

كالمعتاد مع اقتراب الكشف عن الهواتف الجديدة، تظهر الكثير من التسريبات حول المواصفات والمزايا الجديدة التي ستدعمها، ومن المؤكد أن هواتف (Galaxy S24) المنتظرة ستكون محملة بالكثير من المفاجآت، لذلك نحن متحمسون جدًا لرؤية ما ستقدمه سامسونج هذا العام.

سنستعرض اليوم أهم التوقعات حول المواصفات والمزايا الجديدة التي ستدعمها هواتف سامسونج Galaxy S24 القادمة:

1- إصدارات هواتف Galaxy S24 وأحجامها:

من المتوقع أن تتبع سامسونج إستراتيجيتها المعتادة في إطلاق سلسلة (Galaxy S)، حيث تضم طرزًا متعددة لكل منها مواصفات وأسعار مختلفة لجذب فئات متعددة من المستخدمين.

لذلك المتوقع أن تأتي هواتف السلسلة هذا العام في 3 إصدارات مثل العام الماضي، وهي: Galaxy S24، و Galaxy S24 Plus، وGalaxy S24 Ultra، تتراوح في الحجم بين صغير ومتوسط وكبير.

وكالمعتاد سيضم هاتف (Galaxy S24 Ultra) الأكبر في السلسلة أفضل التقنيات، مثل: الكاميرات الإضافية، والشاشة الكبيرة وبالتأكيد سيدعم قلم (S Pen)، ومن المتوقع أن تقتصر بعض مزايا الذكاء الاصطناعي عليه، لكونه يضم أفضل كاميرا في الهواتف.

وقد نشر موقع (Windows Report) تقريرًا خلال شهر ديسمبر الماضي تناول فيه عددًا من المواصفات المتوقعة لهواتف سامسونج S24 الرائدة، وقد أشار إلى تغير بسيط في مقاسات الشاشة في طرازي S24 و S24 Plus، مقارنة بطرز العام السابق، في حين لن يشهد هاتف (Galaxy S24 Ultra) الأكبر أي تغيير في مقاس الشاشة مقارنة بطراز العام السابق.

هاتف Galaxy S24: سيضم شاشة بمقاس قدره 6.2 بوصات، بدلًا من مقاس قدره 6.1 بوصات في الطراز السابق.

سيضم شاشة بمقاس قدره 6.2 بوصات، بدلًا من مقاس قدره 6.1 بوصات في الطراز السابق. هاتف Galaxy S24 Plus: سيضم شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات، بدلًا من مقاس قدره 6.6 بوصات في الطراز السابق.

سيضم شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات، بدلًا من مقاس قدره 6.6 بوصات في الطراز السابق. هاتف Galaxy S24 Ultra: سيضم شاشة يبلغ مقاسها 6.8 بوصات.

2- هل ستشهد هواتف Galaxy S24 أي تغيير في التصميم؟

أشار حساب (Tech Reve) للتسريبات إلى أن هواتف سامسونج ستأتي بتصميم هواتف الجيل السابق نفسه تقريبًا، على الأقل بالنسبة لهاتفي S24 وS24 Plus الأساسيين.

في حين أشارت بعض التسريبات الأخرى إلى أن هاتف (Galaxy S24 Ultra) الأكبر سيحصل على بعض التعديلات في التصميم، وأهمها استخدام مادة التيتانيوم في تصنيع الإطار بدلًا من الألمنيوم مع الحفاظ على الوزن نفسه دون زيادة.

وقد يحتوي هاتف (S24 Ultra) أيضًا على شاشة مسطحة بدلًا من شاشة منحنية قليلًا، وفقًا لما أشار إليه حساب (Ice Universe) الشهير للتسريبات عبر منصة (X)، في حين أفاد حساب (Onleaks) أن الهاتف سيكون له تصميم يمزج بين التصميم المنحني والمسطح.

3- الأداء:

تشير التسريبات إلى أن هواتف (Galaxy S24) ستشهد عودة معالجات (Exynos) الخاصة بسامسونج مرة أخرى، إذ ستعمل بعض الإصدارات بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، في حين ستعمل إصدارات أخرى بمعالج (Exynos 2400) الخاص بشركة سامسونج، وتشير بعض التقارير أن إصدارات معالج كوالكوم ستكون في الولايات المتحدة وكندا والصين فقط.

وبالنظر إلى أن سامسونج روجت لكون هواتفها الجديدة ستوفر تجربة هاتف محمول جديدة تمامًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن يقدم المعالجان أداءً قويًا متقاربًا.

4- شريحة جديدة مثالية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي:

تشير بعض التقارير إلى أن هواتف (Galaxy S24) القادمة من سامسونج ستضم شريحة جديدة كليًا، يُطلق عليه اسم (LLW DRAM)، وهي عبارة عن نوع خاص من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) التي تدعي الشركة أنها مثالية للتعامل مع البيانات اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية.

وقد أوضحت سامسونج في مقطع مصور نشرته عبر منصة إكس، أن الشريحة الجديدة ستكون جزءًا من معالج الهواتف الذكية، مما يضمن سرعة فائقة بمعدل تأخير ضئيل لنقل البيانات وتحليلها.

A special type of DRAM that increases bandwidth and latency limits, Low Latency Wide IO (#LLW) is significantly more efficient in processing real-time data than #LPDDR, making it perfect for mobile #AI and #Gaming applications. Learn more.https://t.co/ONb8wHwnTv pic.twitter.com/nra2v9OUpc — Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) November 29, 2023

وبحسب المقطع المصور، فإن شريحة سامسونج (LLW DRAM) تهدف إلى تقديم مستوى مميز من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكذلك ستتيح أيضًا الحصول على تجربة ألعاب غير مسبوقة.

وقد ذكرت صحيفة (Korea Times) خلال شهر نوفمبر الماضي أن نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من سامسونج، الذي يطلق عليه اسم (غاوس) يمكن إدماجه في هواتف Galaxy S24 القادمة وتشغيله محليًا في الجهاز لإنشاء الصور وتحريرها، وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المستندات، والمساعدة في البرمجة.

كما تحدثت صحيفة (Nikkei Asia) اليابانية عن استخدام سامسونج الذكاء الاصطناعي لترجمة المكالمات الهاتفية لحظيًا في هواتفها القادمة، إذ سيكون بإمكان طرفي المكالمة سماع الترجمة الصوتية آنيًا، كما ستُعرض الترجمة على شاشة الهاتف، وبذلك ستدخل هواتف سامسونج القادمة في منافسة مباشرة مع أحدث هواتف جوجل بكسل، التي تتميز بدعمها عددًا كبيرًا من مزايا الذكاء الاصطناعي.

5- الكاميرا:

تشير التسريبات حتى الآن إلى أن طراز (S24 Ultra) الأكبر سيحتوي على مستشعر رئيسي بدقة قدرها 200 ميجابكسل مثل هاتف (Galaxy S23 Ultra) الذي صدر العام السابق، وستوفر العدسة المقربة تكبيرًا يصل إلى 10x.

وسيضم هاتفا S24 وS24 Plus كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأولى: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، والثانية: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، والثالثة: عدسة مقربة تبلغ دقتها 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 5x.

6- هل ستتوفر الهواتف بألوان جديدة؟

وفقًا لموقع (GSMArena)؛ سيتوفر هاتفا Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus، بأربعة ألوان، وهي: الأسود، والرمادي، والبنفسجي، والأصفر، يُطلق على اللونين الأولين عادةً اسم (Phantom Black)، و(Graphite)، وهما ليسا غريبين عن ألوان هواتف سلسلة Galaxy S، ولكن اللونين البنفسجي والأصفر هما لونان لم نشاهدهما منذ عدة أجيال.

إذ إن اللون البنفسجي لم نره في هواتف السلسلة منذ إطلاق سلسلة S21، في حين لم تقدم سامسونج اللون الأصفر في هواتف السلسلة منذ إصدار Galaxy S10e. كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن سامسونج ستوفر الهاتفين بأربعة ألوان إضافية حصرية من خلال موقعها الإلكتروني.

7- كيف تشاهد حدث (Galaxy Unpacked 2024)؟

يمكن للمهتمين مشاهدة حدث سامسونج يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير الجاري الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش عبر موقع الشركة الرسمي (Samsung.com)، أو عبر قناتها في يوتيوب.