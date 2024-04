كل ما تحتاج إلى معرفته عن هواتف Galaxy S24 القادمة من سامسونج

كشفت شركة سامسونج عن الموعد الرسمي لإعلان سلسلة هواتف (Galaxy S24) الرائدة المنتظرة، وهو يوم 17 من يناير الجاري، وسيكون خلال حدثها السنوي (Galaxy Unpacked 2024)، الذي سيُعقد هذه المرة في كاليفورنيا.

Who’s ready for a new era of mobile?! #SamsungUnpacked is going to be epic. Don’t miss out.

❤️ to follow along for a never-before-seen debut. pic.twitter.com/EImcAXmq6s

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 2, 2024