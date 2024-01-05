ريزر تكشف عن حواسيب الألعاب Razer Blade إصدارات 2024

كشفت شركة ريزر عن حواسيبها المحمولة الجديدة المخصصة للألعاب Razer Blade 16 و 18 بشاشات ذات مزايا متقدمة لتقديم تجربة لعب نموذجية.

ووفقًا لما ذكرته الشركة، فإن جهاز Razer Blade 16 يأتي بأول شاشة أولد قياسها 16 إنشًا بمعدل تحديث قدره 240 هرتزًا مع معدل استجابة قدره 0.2 ميلي ثانية فقط، كما أنها أول شاشة حاسوب محمول حاصلة على شهادة VESA ClearMR 11000، إذ تجمع بين معدل التباين العالي الذي يبلغ واحد إلى مليون ودقة +QHD، من أجل تحسين نقاء الصورة وحدتها.

وفيما يتعلق بجهاز Razer Blade 18 فتزعم الشركة أيضًا أنه يحمل أول شاشة قياسها 18 إنشًا بدقة قدرها 4K مع معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، كما تدعم تقنية G-Sync من إنفيديا مع دعم كامل الطيف اللوني DCI-P3.

ولم تفصح شركة ريزر عن المواصفات الفنية الداخلية على وجه مفصّل، لكن من المتوقع أن تأتي الحواسيب بمعالجات رئيسية من فئة كور ألترا الجديدة من إنتل مع معالجات الرسوميات المتقدمة من فئة RTX 4070 أو 4070 Ti أو 4080 من إنفيديا حتى تتماشى مع القدرات الفائقة للشاشات.

ومع أن شركة ريزر لم تكشف عن الأسعار الرسمية أو موعد التوفر بعدُ، لكن يتوقع أن تكون تلك الإصدارات مرتفعة الثمن مقارنةً بالحواسيب المحمولة التقليدية المتاحة في الأسواق.

ومن المقرر أن تعلن شركة ريزر بقية التفاصيل المتعلقة بأجهزة Razer Blade 16 و Razer Blade 18 في فعاليات مؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024 في مدينة لاس فيجاس الأمريكية خلال أيام.