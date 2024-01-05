حاسوب راسبيري باي يساعد في مراقبة الحرائق باستخدام الذكاء الاصطناعي

يعد راسبيري باي (Raspberry Pi) حاسوبًا صغيرًا بحجم كف اليد، ويمكن استخدامه في الكثير من المجالات التعليمية أو الصناعية بطرق جديدة خاصة عندما تساعد هذه المشاريع في إنقاذ الأرواح. ويعتمد راسبيري باي على نظام تشغيل Linux المفتوح المصدر لتسهيل التعامل مع الأجهزة وبرامج الحواسيب المختلفة.

أحد المبتكرين، ويعرف باسم Aneeshamol، اعتمد على حاسوب راسبيري باي لمراقبة الحرائق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يعتمد المشروع في قدرته على تعرف الصور في مراقبة منطقة معينة على استخدام الكاميرا، وكل ما عليك فعله هو توجيهه نحو المنطقة التي تريد مراقبتها وتدريب الذكاء الاصطناعي للتحقق من الحرائق. الحاسوب الذي اختاره المبتكر أنيشامول لقيادة جهاز مراقبة الحريق هو Raspberry Pi 4 B.

تعمل المكتبة البرمجية OpenCV على تقييم الصور من خلاصة مقاطع الفيديو، التي تفحص كل إطار بنحو منفصل، ثم تتحقق من الاختلافات باستخدام نموذج تدرج اللون والتشبع والقيمة (HSV). إذا اكتشفت حريقًا محتملًا، يمكنها إبلاغ المستخدمين تلقائيًا باستخدام الرسائل القصيرة.

عند الاطلاع على صفحة المشروع، يشرح أنيشامول حالات الاستخدام المختلفة لاستخدام نظام الذكاء الاصطناعي المستند إلى الصور لمراقبة الحرائق.

كما يمكن برمجة النظام للمساعدة في تحديد الدخان مقابل الظواهر المشابهة بصريًا مثل السحب والمساعدة في تقييم مدى خطورة الموقف. كما أدرج المبتكر أنيشامول أيضًا لوحة خاصة تضيف دعمًا إلى شبكة الهاتف المحمول من أجل إرسال الإشعارات عند حدوث حريق.