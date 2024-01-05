أودي تحول Q8 e-tron إلى سيارة كهربائية للطرق الوعرة

حولت أودي سيارة Q8 e-tron إلى سيارة كهربائية بالكامل للطرق الوعرة، وقدمت الشركة نسخة داكار من Q8 e-tron، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية مستوحاة من رالي داكار الشهير عالميًا، في خطوة تمزج بين الأناقة والقدرات القوية.

وتتميز هذه السيارة بزيادة الخلوص الأرضي، والعناصر التصميمية، ونظام الدفع القوي لأولئك الذين يتوقون إلى المغامرة عبر الطرق الوعرة.

وتعتمد نسخة داكار الجديدة على سيارة Q8 المتطورة 55 e-tron quattro، وتشتمل على محركين كهربائيين بقوة قدرها 300 كيلوواط في وضع التعزيز وعزم دوران قدره 664 نيوتن متر مع بطارية بقوة قدرها 106 كيلوواط ساعي.

وتقول أودي إن السيارة الكهربائية الجديدة للطرق الوعرة تتسارع إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 5.9 ثوانٍ، وتتميز بمدى قدره 487 كم.

وتتمتع السيارة بارتفاع عن الأرض قدره 1.2 بوصة للتعامل مع أي تضاريس من خلال إطارات General Grabber AT3 المخصصة لجميع التضاريس، إذ إن هذه الإطارات مناسبة للتعامل مع الأسطح غير الثابتة، مثل الحصى والثلج.

ويتمتع النموذج الأساسي بارتفاع عن الأرض قدره 8.1 بوصات، وهو أقل من ارتفاع سيارة جيب رانجلر عن الأرض البالغ قدره 10.8 بوصات.

وتنخفض السيارة تدريجيًا عند السرعات العليا لتحسين ثبات القيادة ومداها، وتنخفض نسخة داكار من Q8 e-tron بمقدار 0.6 بوصة بسرعة قدرها 85 كم في الساعة، وتنخفض بمقدار 0.7 بوصة بسرعة قدرها 100 كم في الساعة، وتنخفض بمقدار 0.5 بوصة بسرعة قدرها 120 كم في الساعة.

وتقول أودي إن نسخة داكار من Q8 e-tron مستعدة للتعامل مع الطرق الوعرة الخفيفة مع زاوية اقتراب قدرها 20 درجة وزاوية مغادرة قدرها 26 درجة، ويبلغ عمق الخوض مقدار 11.8 بوصة.

وتشمل المزايا الاختيارية حزمة الإضاءة المحيطة، وتكييف الهواء الأوتوماتيكي بأربع مناطق، ونظام الصوت Bang & Olufsen Premium.

وتساعد كاميرات الرؤية الخلفية بدلًا من المرايا الجانبية على تقليل عرض السيارة، وتوفر رؤية واضحة في ظروف الطرق الوعرة الصعبة.

ويُنشئ ضوء الإسقاط الاختياري شريطًا ضوئيًا بين المصابيح الأمامية. وتظهر مصابيح الإسقاط المضافة عبارة “نسخة داكار” على أرضية الشارع عند فتح باب السائق.

ويمكنك أيضًا إضافة مجموعة ملصقات مستوحاة من سيارة RS Q e-tron لمنحها لمسة من التفرد.

وتتضمن المقصورة الداخلية للسيارة مقاعد رياضية محيطية، وعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف، وبطانة سقف سوداء، ودواسات من الفولاذ المقاوم للصدأ، والمزيد.

وتحل الشاشة الأمامية محل الشاشات، إذ تعرض المعلومات عبر الزجاج الأمامي.

وتأتي سيارة Q8 e-tron المخصصة للطرق الوعرة بثمانية إطارات، وهي مزودة بإطارات General Grabber AT3 لجميع التضاريس لتعزيز الثبات على الطرق الوعرة، إلى جانب مجموعة من الإطارات الصيفية بقياس قدره 20 بوصة.

وتقول أودي إن نسخة داكار من Q8 e-tron متاحة للطلب في الربع الأول من عام 2024، وتبدأ الأسعار من 131 ألف دولار في ألمانيا.