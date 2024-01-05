إذا كنت ترغب في شراء تلفاز ذكي جديد، أو تفكر في خوض تجربة استخدام أجهزة التلفاز الذكية أول مرة، فيجب أن تكون سامسونج من أولى العلامات التجارية التي تفكر فيها، فهي تُعدّ واحدة من أشهر الشركات المُصنعة للشاشات، وتوفر أفضل أجهزة التلفاز الذكية التي توفر توازنًا مثاليًا بين جودة الصور ودعم المزايا الذكية. وتوفر شركة سامسونج مجموعة متنوعة من أجهزة التلفاز الذكية التي تأتي بأحجام مختلفة، وتدعم مزايا متعددة، وتُباع بأسعار متفاوتة.

ولمساعدتك في اختيار ما يناسبك من أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج، سنذكر فيما يلي مواصفات بعضٍ من أفضل أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج المتوفرة في الأسواق:

1- تلفاز Samsung S90C:

يضم تلفاز سامسونج S90C شاشة من نوع (OLED)، بقياس قدره 65 بوصة، وبدقة قدرها 4k، وتمتاز بإظهار الألوان واضحة وطبيعية بنحو مثير للإعجاب، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، كما تدعم النطاق الديناميكي العالي HDR10 و +HDR10، وتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة/ المتر المربع.

تتمتع شاشة تلفاز سامسونج S90C بالوضوح العالي؛ مما يسمح لك بالتمتع بالمشاهدة من أي زاوية، وستبقى تُشاهد الصور بجودة عالية ووضوح كبير حتى عند الجلوس بعيدًا عن التلفاز.

يعمل هذا التلفاز الذكي بنظام التشغيل Tizen؛ مما يتيح لك الوصول الى العديد من خدمات البث، وأبرزها: Apple Music، وApple TV، ويوتيوب، وYouTube TV، وPrime Video، وHBO Max، و+Disney، كما يدعم هذا التلفاز المساعد الصوتي أليكسا من أمازون، ومساعد جوجل (Google Assistant). ويمكنك التحكم فيه من بُعد عبر الأوامر الصوتية.

يُباع تلفاز Samsung S90C الذكي بسعر قدره 1600 دولار.

2- تلفاز Samsung CU7000:

يضم تلفاز سامسونج CU7000 الذكي شاشة من نوع LCD بقياس قدره 65 بوصة، وتدعم النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 4K، لكنها لا تُظهر الصور بالجودة نفسها التي توفرها الطرز التي تضم شاشات من نوع QLED و OLED.

يُباع هذا التلفاز بسعر متوسط مقارنةً بأجهزة التلفاز الذكية الأخرى من سامسونج، فهو يُباع بسعر قدره 480 دولارًا، ويُعدّ مناسبًا لمن يرغبون في تجربة استخدام أجهزة التلفاز الذكية أول مرة دون دفع مبلغ كبير.

وكما هو الحال مع تلفاز S90C يعمل تلفاز CU7000 بنظام التشغيل Tizen؛ مما يتيح لك الوصول الى العديد من خدمات البث المشهورة، ويمكنك التحكم فيه من بُعد عبر الأوامر الصوتية، بفضل دعم المساعد الصوتي أليكسا، ومساعد جوجل.

3- تلفاز Samsung QN900C:

يُعدّ تلفاز QN900C أفضل تلفاز ذكي من سامسونج يضم شاشة بدقة قدرها 8K، وتوفر شاشته تجربة مشاهدة مثالية وواضحة من جميع الزوايا، وتُظهر الألوان مشرقة وطبيعية وبتباين عال، كما أن تصميم الشاشة أنيق وجذاب، وهي رقيقة ولها حافات رفيعة جدًا، لضمان توفير أكبر مساحة ممكنة لعرض المحتوى.

تأتي شاشة هذا التلفاز بقياس قدره 65 بوصة، وهي من نوع (QLED)، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتدعم النطاق الديناميكي العالي (+HDR10).

يعمل هذا التلفاز بنظام التشغيل Tizen، ويدعم خدمات البث المشهورة، كما يدعم المساعد الصوتي أليكسا، ومساعد جوجل، لتتمكن من التحكم فيه من بُعد عبر الأوامر الصوتية.

يُباع تلفاز Samsung QN900C بسعر قدره 4000 دولار.

4- تلفاز Samsung Crystal UHD TU8000:

يضم تلفاز سامسونج Crystal UHD TU8000 الذكي شاشة تحتوي على إطار رفيع جدًا لتوفير تجربة مشاهدة غامرة من أي زاوية، وتأتي الشاشة من نوع (Crystal UHD LED) بقياس قدره 85 بوصة، وهو مصمم خصوصًا للمساحات الكبيرة، وتمتاز الشاشة بدقة قدرها 4K، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10).

يعمل هذا التلفاز الذكي بنظام التشغيل Tizen، ويدعم جهاز التحكم من بُعد المساعد الصوتي (Bixby) وأليكسا ومساعد جوجل، ويحتوي هذا التلفاز على مزية تسمح للآباء بحظر البرامج والأفلام غير المناسبة للصغار، وفي حال عدم استخدامه، يُحوّل وضع (Ambient Mode) شاشة التلفاز إلى لوحة حائط مع إمكانية اختيار الصور التي تود عرضها في الشاشة.

يُباع تلفاز سامسونج Crystal UHD TU8000 بسعر قدره 2000 دولار.

5- تلفاز Samsung QN900A:

يضم تلفاز Samsung QN900A شاشة من نوع (QLED) بقياس قدره 85 بوصة؛ مما يعني أنه مناسب للمساحات الكبيرة كما هو الحال مع تلفاز Crystal UHD TU8000، وتمتاز شاشته بدقتها العالية التي تبلغ 8K، وتأتي مع طلاء مضاد للوهج ومضاد للانعكاس لمنحك تجربة مشاهدة مثالية من أي زاوية.

يضم هذا التلفاز مكبرات صوت مزدوجة تستخدم مستشعرًا لضبط مستوى الصوت بما يتناسب مع مساحة الغرفة. ويدعم تلفاز Samsung QN900A مزية (Multi-View) التي تتيح لك مشاهدة ما يصل إلى أربعة مقاطع فيديو في وقت واحد.

يُباع تلفاز Samsung QN900A بسعر قدره 5000 دولار.