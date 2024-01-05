أبرز التطبيقات لتعليم اللغات للأطفال

تُعدّ اللغات وسيلة أساسية للتواصل والتفاعل مع الآخرين، وتُسهم عملية تعلّم اللغات خاصة للأطفال في تعزيز التفكير الإبداعي لديهم، وتُساعد في تنمية قدراتهم الذهنية، وتوسيع آفاق تفكيرهم، وتساعدهم في تعرّف الثقافات العالمية المختلفة، وتزيد ثقتهم بأنفسهم.

ولتسهيل عملية تعليم الأطفال اللغات، لا بد من استخدام الوسائل التعليمية التفاعلية والمبتكرة، مثل: تطبيقات تعلّم اللغات المصممة خصوصًا للأطفال؛ إذ توفر هذه التطبيقات مقاطع فيديو متنوعة وموارد تعليمية تفاعلية لمساعدة الأطفال في تعلم اللغات المختلفة بطريقة ممتعة.

فإذا كنت تفكر في تعليم طفلك لغة جديدة، يمكنك الاستعانة بواحد أو أكثر من التطبيقات التالية:

1- تطبيق Little Pim:

يمتاز تطبيق Little Pim بتقديم مقاطع فيديو تعليمية للأطفال تساعدهم في تعلّم اللغات المختلفة، ويدعم هذا التطبيق 12 لغة، ويمكن للطفل تعلّم لغة واحدة أو عدّة لغات في الوقت نفسه.

يركز هذا التطبيق في تقديم محتوى تعليمي تفاعلي وترفيهي مناسب للأطفال، وقد طُوّر النظام التعليمي الخاص بهذا التطبيق تحت إشراف مجموعة من مُعلمي اللغات؛ لضمان توفير مواد تعليمية ملائمة للأطفال وعرضها بطريقة تضمن أن يستمر الطفل بالتعلم دون أن يشعر بالملل؛ إذ يعتمد النظام التعليمي في هذا التطبيق على التكرار واللعب ويركز في الموضوعات المحببة لدى الأطفال الصغار.

تتكون مقاطع الفيديو التعليمية المتوفرة في هذا التطبيق من الرسوم المتحركة الملونة واللافتة للطفل، وتهدف هذه المقاطع إلى تعليم الطفل الموضوعات الأساسية، مثل: الألوان، والأرقام، وأسماء الحيوانات، وغيرها.

يُناسب تطبيق Little Pim الأطفال من عمر السنة حتى عمر ست سنوات، ويوفر دروسًا لتعليم الأطفال اللغة الإسبانية، والفرنسية، والصينية، والإيطالية، والألمانية، والعربية، والعبرية، والروسية، والبرتغالية، واليابانية، والكورية، والإنجليزية. ويوفر أيضًا تدريبات ومواد تعليمية إضافية قابلة للتنزيل والطباعة لتتمكن من تعليمها لطفلك في حال عدم الاتصال بالإنترنت.

تطبيق Little Pim مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Dinolingo:

يُساعد تطبيق Dinolingo الأطفال في تعلّم لغات جديدة من خلال الألعاب والأغاني ومقاطع الفيديو وأوراق العمل وغيرها. بالإضافة إلى توفير مجموعة من الموارد التعليمية المناسبة للأطفال، مثل: الكتب الصوتية والقصص والبطاقات التعليمية.

يهدف هذا التطبيق أيضًا إلى تعليم الأطفال الموضوعات اليومية باللغة التي يختارونها، مثل: الأدوات المنزلية وأجزاء الجسم والملابس والأفعال الرئيسية التي يستخدمونها بنحو يومي. ويركز هذا التطبيق في عرض المحتوى التعليمي بطريقة جذابة وممتعة تجعل الطفل يرغب في تكرار الدروس عدّة مرات دون أن يشعر بالملل، وهذا بدوره يساعد في تسريع عملية التعلّم.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن تطبيق Dinolingo أوراق عمل قابلة للطباعة، وبطاقات تعليمية يمكن تنزيلها وطباعتها لاستخدامها في المنزل أو في الفصل الدراسي.

يناسب هذا التطبيق الأطفال من عمر سنتين حتى عمر 12 سنة، ويدعم 51 لغة، منها: العربية، والإنجليزية، والصينية والإسبانية والألمانية، واليابانية.

تطبيق Dinolingo مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Muzzy BBC:

يمتاز تطبيق Muzzy BBC بأنه مناسب لجميع الأعمار وليس للأطفال فقط، ومع ذلك يناسب الأسلوب التعليمي الذي يعتمده هذا التطبيق الأطفال الصغار بنحو كبير، فهو يركز في تعليم اللغات بطريقة تفاعلية عن طريق الرسوم المتحركة، ومقاطع الفيديو الملونة والجذابة، ويوفر أكثر من 600 كلمة باللغة التي يود الطفل تعلّمها، ويركز في تعليم الأطفال الكلمات التي يمكنهم استخدامها يوميًا، مثل: الوقت، وأنواع الأطعمة، والمهن، بالإضافة إلى تعلّم الأزمنة الأساسية، والأسئلة الشائعة، وغيرها.

يدعم هذا التطبيق مجموعة واسعة من اللغات، وأبرزها: الإسبانية، والفرنسية، والإنجليزية، والألمانية، والإيطالية، والصينية، والكورية.

تطبيق Muzzy BBC مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Duolingo:

Duolingo هو واحد من أبرز تطبيقات تعليم اللغات وأكثرها شعبية وشهرة، ويوفر طريقة تعليمية ممتعة للصغار والكبار، ويدعم 39 لغة، كما يدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية التعليم.

تنقسم الدروس في هذا التطبيق إلى أقسام متعددة، ويعتمد على التكرار والأنشطة التفاعلية المختلفة؛ لضمان حفظ المفردات وتذكرها جيدًا، ويمنح المتعلمين مهام صغيرة تهدف إلى مساعدتهم في تذكر المفردات باستمرار، كما يمنحهم عملات افتراضية عند الانتهاء من أي قسم، ويساعد تجميع هذه العملات في الوصول إلى دروس أكثر.

يساعد هذا التطبيق في تعليم المحادثة والاستماع والقراءة باللغة التي يرغب فيها الطفل، ويمزج الكلمات التي تعلمها سابقًا في الدروس الجديدة لتجنب نسيانها.

تطبيق Duolingo مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق PetraLingua:

PetraLingua هو تطبيق ويب يهدف إلى تعليم الأطفال المفردات الأساسية للغة الجديدة التي يرغبون في إتقانها، وهو مناسب للأطفال ممن هم في عمر ثلاث سنوات حتى 10 سنوات، ويدعم مجموعة متنوعة من اللغات، هي: الإنجليزية والإسبانية والصينية والروسية والألمانية والفرنسية.

تحتوي كل دورة تدريبية على 21 درسًا لتعليم الأطفال مجموعة من المفردات، والألوان والفواكه والخضروات، والأرقام، وغيرها. وتتضمن كل دورة 500 كلمة، و80 مقطع فيديو تعليمي، و11 أغنية تعليمية، و 140 لعبة تفاعلية، وكتابًا قابلًا للتنزيل يتضمن تدريبات متنوعة.

يبدأ كل درس بفيديو تمهيدي لذِكر المفردات التي سيتعلمها الطفل في الدرس، ويتبع ذلك مجموعة من الأنشطة والتمارين والألعاب التي ستساعد الطفل في تعلم الكلمات الجديدة.