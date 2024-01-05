آبل تعتزم تطوير الكاميرا في هواتف آيفون 16 برو القادمة

تعتزم شركة آبل إضافة العديد من التحسينات إلى كاميرا هواتف آيفون 16 برو القادمة نهاية العام الجاري، وخاصةً فيما يتعلق بالكاميرا الواسعة المجال.

ووفقًا لما ذكره المحلل الشهير المتخصص في شؤون آبل Ming-Chi Kuo، فإن الكاميرا الواسعة المجال في هواتف آيفون 16 برو ستكون بدقة قدرها 48 ميجابكسل مثل الكاميرا الأساسية بدلًا من 12 ميجابكسل.

ومن المفترض أن تؤدي الترقية إلى تحسين أداء الكاميرا الواسعة المجال عبر التقاط المزيد من الضوء، مما يؤدي إلى تحسين الصور عند التصوير في وضع 0.5×، وخاصةً في المشاهد المنخفضة الإضاءة.

ومن الجدير بالذكر أن هواتف آيفون 14 برو وآيفون 15 وآيفون 15 برو تحتوي جميعها بالفعل على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وهي تستخدم تقنية دمج البكسلات “Pixel Binning” من أجل دمج البيانات من أربعة بكسلات في المستشعر في “بكسل فائق” واحد لتحسين التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة. ومع هواتف آيفون 16 برو القادمة، قد تتوسع تلك التقنية لتشمل الكاميرا الواسعة المجال.

ويعني ذلك أيضًا أن الكاميرا سيكون بوسعها التقاط صور ProRAW بتنسيق RAW عند التصوير في المجال الواسع، إذ تحتفظ تلك الصور بمزيد من التفاصيل والبيانات في الملف بدون تعديلات لتحريرها بسهولة، وكذلك طباعتها بأحجام كبيرة عند الحاجة دون أن تتأثر جودتها سلبًا.

وأشار Kuo إلى أن آبل ستضيف الكاميرا المكبرة رباعية المنشور الموجودة في هاتف آيفون 15 برو ماكس حاليًا إلى إصداري آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس.

وأضاف أن آبل ستجعل كافة الكاميرات الخلفية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، ومنها الكاميرا المكبرة، في هواتف آيفون 17 برو القادمة في عام 2025، كما ستطور آبل الكاميرا الأمامية في كافة إصدارات آيفون 17 لتصبح بدقة قدرها 24 ميجابكسل.