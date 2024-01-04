LG تستعد للكشف عن نظام المكبر الصوتي DukeBox في معرض CES 2024

روّجت شركة LG للنموذج الأولي لنظام المكبر الصوتي DukeBox المتوقع أن تكشف عنه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024، والمقرر أن ينطلق بين 9 من يناير و 12 من يناير.

DukeBox هو نظام مكبرات صوتية يتكون من مكبري صوت أماميين ومكبر صوت في الأعلى بزاوية قدرها 360 درجة. من خلال الصورة التي نشرتها LG، يلاحظ الاعتماد على الأنابيب المفرغة التي تعمل على تضخيم الصوت نفسه، ويمكن رؤيتها من خلف اللوحة الأمامية الشفافة OLED.

يستخدم محبو الموسيقا والصوتيات ذات الفئة العليا الأنابيب المفرغة لتوفير تجربة تضخيم صوتي أكثر وضوحًا وتفصيلًا، ومع المكبرات الصوتية الثلاثية المدمجة في صندوق DukeBox، يتوقع أن يحصل المستخدمون على التجربة الصوتية التي يبحثون عنها.

يمكن تشغيل لوحة OLED الشفافة بطرق مثيرة للاهتمام أيضًا، إذ يمكنك تركها شفافة تمامًا لإظهار الأجزاء الداخلية، ويمكنك أيضًا تشغيل تأثير الموقد، أو مجرد مشاهدة الأفلام عليها، مع بقاء الأجزاء الداخلية مرئية جزئيًا.

حتى الآن لم يُكشف عن كل التفاصيل الخاصة بنظام المكبر الصوتي DukeBox، لكن يمكن القول إن نظام المكبر الصوتي DukeBox هو أول مكبر صوتي يستخدم تقنية OLED الشفافة من LG.

كما ذكرت LG بعض المنتجات الأخرى، مثل مقطورة التخييم (Bon Voyage)، وماكينة تحضير القهوة (DUOBO) وهي ماكينة قهوة ذات كبسولتين تسمح بتحضير القهوة المختلطة.

المزيد من التفاصيل ستعلنها شركة LG ضمن معرض CES 2024.