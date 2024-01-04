ون بلس تكشف عن هاتف OnePlus Ace 3

أعلنت ون بلس هاتفها الأول لعام 2024، وهو OnePlus Ace 3، الذي يأتي بصفته خلفًا لجهاز العام الماضي OnePlus Ace 2 مع ترقيات لبعض المواصفات الرئيسية ومساحة تخزين داخلية بسعة قدرها واحد تيرابايت.

ويتميز OnePlus Ace 3 بشاشة منحنية من فئة LTPO AMOLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 1240×2772 بكسل ومعدل تحديث متغير قدره 120 هرتز.

كما تتميز الشاشة بسطوع قدره 1600 شمعة في المتر المربع الواحد في الوضع التلقائي، في حين يصل السطوع إلى مقدار 4500 شمعة في المتر المربع الواحد عند الذروة، مثل شاشة OnePlus 12.

وعززت ون بلس الشاشة من أجل توفير تجربة لعب محسنة، ووفرت الشركة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 للشاشة مع فتحة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

وواصلت ون بلس استخدام لغتها التصميمية التي ظهرت للمرة الأولى ضمن هاتف OnePlus 11 من خلال إطار من الألمنيوم وظهر زجاجي بلوري مع منطقة كاميرا دائرية الشكل تمتزج مع الإطار الجانبي.

ويحصل OnePlus Ace 3 أيضًا على شريط التمرير التنبيهي الثلاثي المراحل. وزودت الشركة الهاتف بمزايا أخرى، مثل دعم بطاقة الاتصال المزدوجة، والجيل الخامس، و Wi-Fi 7، والبلوتوث 5.4، والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS، و NFC، ومكبرات الصوت المزدوجة.

ويحتوي الجزء الخلفي كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX890 وتقنية التثبيت البصري للصورة.

وتقترن العدسة الرئيسية بعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

وتوجد مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم مقترنة بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة قدرها 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة يصل قدرها إلى واحد تيرابايت.

وتشغل واجهة المستخدم ColorOS 14 المستندة إلى أندرويد 14 الجهاز، في حين تأتي البطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير، وتتميز بالشحن السريع السلكي SuperVOOC بقوة قدرها 100 واط، الذي يعد بشحن البطارية بالكامل خلال 27 دقيقة، مع أنه لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي.

ويبدأ سعر OnePlus Ace 3 من نحو 365 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت/256 جيجابايت، ويصل السعر إلى نحو 493 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت/1 تيرابايت.

ويظل OnePlus Ace 3 حصريًا للسوق الصينية، مع أن النسخة المعاد تسميتها المسماة OnePlus 12R تظهر للمرة الأولى في 23 يناير مع OnePlus 12 ضمن مختلف الأسواق العالمية، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا والهند.