واتساب تتيح خيارات التحكم في الصورة والصوت في ويندوز

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب إضافة إعدادات جديدة في التطبيق المخصص لنظام ويندوز من أجل السماح للمستخدمين بالتحكم في أجهزة الإدخال والإخراج للصوت والصورة داخل التطبيق.

ووفقًا لما رُصد في الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق واتساب في نظام ويندوز، فسيكون هناك قسم جديد في الإعدادات باسم “الفيديو والصوت”، يتيح عدة خيارات من أجل اختيار الكاميرا والميكروفون والسماعات التي يفضل المستخدم الاعتماد عليها في أثناء تشغيل التطبيق في الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز.

وستكون تلك الخيارات مفيدة عند الحاجة إلى الاختيار بين الأجهزة المدمجة والخارجية والتبديل بينها، إذ يصعب في الوقت الحالي ضبط تلك الإعدادات إلا من خلال إعدادات النظام نفسه في عملية معقدة نسبيًا، كما أن تغيير تلك الإعدادات يُطبق على كامل النظام.

وتسعى واتساب إلى تسهيل عملية التحكم في أجهزة الإدخال والإخراج للصوت والصورة واختبارها أيضًا عبر عرض معاينة للكاميرا واختبار عمل الميكروفون وتشغيل صوت عبر السماعات.

وقد يلجأ المستخدمون في بعض الأحيان إلى الاعتماد على أجهزة خارجية مثل كاميرات الويب أو الميكروفونات العالية الجودة لتحسين تجربة المكالمات والاجتماعات عبر الإنترنت، وستساعد الخيارات الجديدة في ضبط الإعدادات المطلوبة واختبار الأجهزة قبل الشروع في المكالمات.

وبرزت الإعدادات الجديدة في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب المتاحة للتنزيل عبر متجر مايكروسوفت، ومن المتوقع أن تتوفر لاحقًا لكافة المستخدمين عبر تحديثات قادمة للنسخة النهائية المستقرة من التطبيق، كما يتوقع أيضًا إتاحة الإعدادات نفسها في التطبيق المتوفر في أجهزة ماك.

وكانت شركة ميتا – مالكة منصة واتساب – قد أعادت تصميم تطبيق الحاسوب لنظامي ويندوز وماك خلال عام 2023، كما حسنت تجربة المكالمات الصوتية والمرئية على نحو واسع.