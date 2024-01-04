معرض CES 2024.. إليك ما نتوقعه في أكبر حدث سنوي للتكنولوجيا في العالم

يجتمع عالم التكنولوجيا في بداية شهر يناير من كل عام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية لحضور معرض CES 2024، الذي يُعد أكبر حدث سنوي للتكنولوجيا في العالم، حيث تعرض الشركات أحدث منتجاتها وابتكاراتها.

وتشير التوقعات إلى أن معرض CES 2024 سيكون مليئًا بالمفاجآت والإعلانات المميزة، كما يتوقع أن نرى عددًا من المنتجات الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والسيارات الكهربائية، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى منتجات الرعاية الصحية.

إليك أهم ما نتوقعه في أكبر حدث سنوي للتكنولوجيا في العالم هذا العام:

متى يُقام معرض CES 2024؟

ينطلق معرض CES 2024 يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 من يناير، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 من يناير، وتتوقع جمعية تكنولوجيا المستهلك المنظمة للمعرض حضور أكثر من 130 ألف شخص، وأكثر من 4000 شركة، وهذه الأرقام تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، حيث حضر 115 ألف مشارك ونحو 3200 شركة فقط.

ما التوجهات الجديدة المتوقع أن تسيطر على معرض CES 2024 هذا العام؟

1- الذكاء الاصطناعي:

كان الذكاء الاصطناعي هو التوجه المسيطر على القطاع التقني بأكمله في عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في عام 2024، بل سيكون أقوى، لذلك من المتوقع أن يكون هو التوجه المسيطر على كل شيء في معرض CES 2024.

في معرض CES العام الماضي؛ كان روبوت (ChatGPT) عمره أقل من شهرين فقط، ولكنه أحدث ضجة كبيرة في القطاع التقني، ومنذ ذلك الحين، تتسابق الشركات لتطوير نماذجها اللغوية الكبيرة الخاصة، أو إدماج النماذج الحالية في منصاتها ومنتجاتها.

ووفقًا لدليل العارضين في معرض CES 2024؛ سيحضر المعرض أكثر من 900 شركة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لذلك نتوقع رؤية الكثير من المنتجات والخدمات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هذا العام.

كما ستركز شركات صناعة الرقاقات، مثل: إنتل، وإنفيديا، وAMD في الكشف عن آخر ما توصلت إليه في وحدات المعالجة العصبية (NPUs)، المصممة خصوصًا لمعالجة حوسبة الذكاء الاصطناعي في الأجهزة دون الحاجة إلى الاتصال بخوادم سحابية خارجية، إذ ستعقد شركة إنتل حدثًا في 8 من يناير مع شركات صناعة الحواسيب، بما يشمل: مايكروسوفت ولينوفو، وDell، وHP لمناقشة مستقبل الحواسيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

لن يقتصر الأمر على شركات صناعة الرقاقات والحواسيب، بل ستكشف شركات السيارات، والشركات المصنعة للأجهزة المنزلية أيضًا عن كيفية استخدامها للذكاء الاصطناعي لتشغيل أحدث منتجاتها.

2- تطور تقنيات المنازل الذكية:

شهد مجال المنازل الذكية نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة، مع تزايد اعتماد المستهلكين على التكنولوجيا لجعل منازلهم أكثر راحة وكفاءة. ومن المتوقع أن يشهد معرض CES 2024، كشف الكثير من الشركات عن مجموعة متنوعة من المنتجات والتقنيات الجديدة التي تجعل المنزل أكثر ذكاءً.

سيستمر الذكاء الاصطناعي في أداء دور كبير في المنازل الذكية، إذ يساعد في تحسين وظائف الأجهزة والخدمات، لذلك ستركز الشركات في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها فهم احتياجات المستخدمين وتقديم اقتراحات مخصصة.

بالإضافة إلى ذلك؛ من المتوقع أن نرى أيضًا المزيد من التركيز على المنتجات والتقنيات التي تدعم الاستدامة، وستشمل هذه المنتجات أنظمة الطاقة الشمسية، وأنظمة التدفئة والتبريد الذكية، التي يمكنها مساعدة المستخدمين في توفير المال وحماية البيئة.

3- ابتكارات جديدة في مجال الرعاية الصحية:

أصبح هناك تطور كبير في اهتمام المستخدمين بتكنولوجيا التتبع الصحي خلال السنوات الأخيرة، وتشمل التوجهات الرئيسية الناشئة في صناعة الرعاية الصحية صحة القلب، واللياقة البدينة، والنوم، والأغذية، بالإضافة إلى أدوات العناية الشخصية، ومن المتوقع أن تجتذب هذه التوجهات اهتمامًا كبيرًا في معرض CES 2024.

وسيشهد المعرض أيضًا عرض ابتكارات رائدة من شركات متخصصة في تقنيات الرعاية الصحية، مثل: Abbott، وNoom، وWithings، وElevance Health وNuvilab.

4- أجهزة جديدة في عالم الواقع الافتراضي والمعزز والواقع المختلط:

جذبت شركة آبل انتباه الجميع بإعلانها نظارتها الجديدة (Vision Pro)، في حين تقدم نظارة (Quest 3) من شركة ميتا مزايا قريبة من مزايا نظارة آبل في حزمة أرخص بكثير، ناهيك بأنها متاحة للشراء بالفعل.

ووفقًا لدليل العارضين في معرض 2024 CES، سيضم المعرض 345 شركة مرتبطة بالواقع المعزز والافتراضي، لذلك من المتوقع رؤية مجموعة متنوعة من الابتكارات الجديدة في هذا المجال بما يشمل: نظارات جديدة، وأجهزة جديدة أكثر راحة وسهولة في الاستخدام، وتطبيقات وألعاب جديدة أكثر إثارة للاهتمام.

5- السيارات:

جذب معرض CES خلال السنوات القليلة الماضية شركات صناعة السيارات لكونها أصبحت تركز أكثر في المزايا التقنية الجديدة، ومن المتوقع أن تكون السيارات الكهربائية التوجه المسيطر على قطاع السيارات في معرض CES 2024، بالإضافة إلى تعاون كبرى الشركات التقنية مع شركات السيارات لتقديم تقنيات جديدة داخل السيارات مصممة لتحسين تجربة القيادة.

ولمعرفة أهم توجهات السيارات التي نتوقع رؤيتها في المعرض هذا العام، يمكنك الاطلاع على مقال: “معرض CES 2024.. إليك أهم توجهات السيارات التي نتوقع رؤيتها“.