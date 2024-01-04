معرض CES 2024.. إليك أهم توجهات السيارات التي نتوقع رؤيتها

يًعد معرض CES أكبر حدث سنوي للتكنولوجيا في العالم، حيث تعرض الشركات أحدث ابتكاراتها في مجموعة واسعة من المجالات، منها: السيارات. وفي عام 2024، نتوقع أن نرى عددًا من التوجهات الجديدة في عالم السيارات في معرض CES، إذ جذب المعرض خلال السنوات القليلة الماضية شركات صناعة السيارات لكونها أصبحت تركز أكثر في المزايا التقنية الجديدة.

سينطلق معرض CES 2024 في مدينة لاس فيجاس الأمريكية يوم 9 من يناير الجاري، وسيستمر حتى يوم 12 من يناير، ويتوقع منظمو المعرض حضور أكثر من 130 ألف شخص، وسيضم المعرض هذا العام أكثر من 4000 شركة من جميع أنحاء العالم، من بينها نحو 1000 شركة ناشئة.

لا يزال العديد من الأشخاص يشيرون إلى معرض CES باسمه القديم، وهو معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، لكن من الواضح أن معرض CES قد تحول إلى حدث تكنولوجي عام، يضم أجنحة مخصصة للسيارات، والمدن الذكية، والرعاية الصحية، والأجهزة المنزلية، والروبوتات، وتكنولوجيا الأغذية، وغيرها الكثير، ومن المتوقع أن يهيمن الذكاء الاصطناعي على فعاليات وعروض معرض CES 2024 هذا العام.

إليك أهم توجهات السيارات التي نتوقع رؤيتها في معرض CES 2024:

1- السيارات الكهربائية لن تكون ذاتية القيادة:

شهدت صناعة السيارات تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، إذ واجهت السيارات الذاتية القيادة تحديات تقنية وقانونية كبيرة، مما أدى إلى تأخير في الإنتاج وخسائر مالية كبيرة لبعض الشركات، كما أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، مما يجعل المستخدمين مترددين في اعتمادها.

في حين يشهد سوق السيارات الكهربائية نموًا هائلًا مدفوعًا بانخفاض تكاليف البطاريات، وتحسين مدى السير، والسياسات الحكومية الداعمة، لذلك يقدر الخبراء أن السيارات الكهربائية ستمثل 50% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030.

ومن ثم؛ من المتوقع أن تكون السيارات الكهربائية من بين أكثر المنتجات رواجًا في معرض CES 2024، ولكن مع تجنب إدماج الأتمتة، خاصة بالنظر إلى إعلان شركة فورد العام الماضي تخليها عن التكنولوجيا الذاتية القيادة بالكامل، إذ تكبدت كل من فورد وجنرال موتورز خسائر فادحة بسبب هذه التكنولوجيا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية من نحو 3 ملايين سيارة في عام 2020 إلى أكثر من 10 ملايين سيارة في عام 2023. كما دخلت المنافسة شركات جديدة مثل: هواوي وشاومي التي كشفت عن سيارتها الكهربائية الأولى يوم 28 من ديسمبر 2023، وأعلنت طموحاتها في أن تصبح شركة تصنيع سيارات عالمية كبرى خلال 20 عامًا، ويمكنها التنافس مع تسلا وبورشه.

2- إدماج تقنيات جديدة قابلة للاستخدام فعليًا:

تحب شركات السيارات تقديم تقنيات ونماذج أولية من سيارات لا يُتوقع طرحها في السوق قريبًا، فهل تتذكر كم مرة رأيت إعلان نموذج أولي لسيارة لم تصبح حقيقة على الإطلاق؟

في العام الماضي في معرض CES، على سبيل المثال: أعلنت شركة BMW نموذجًا أوليًا لسيارة تُسمى (BMW i Vision Dee) ذات لون قابل للتغيّر، وروجت لها الشركة على أنها ستكون سيارة سيدان كهربائية تتميز بالتقنيات الرقمية القوية في داخلها مثل: مساعد رقمي، وعرض المعلومات على الزجاج الأمامي المدعّم بتقنية الواقع المعزز، حيث يمكنك التحكم في مقدار المحتوى الرقمي المعروض أمامك على الزجاج أثناء القيادة، ولكن لم تطرحها الشركة حتى الآن في الأسواق.

لذلك من المتوقع أن يتغير توجه شركات السيارات في معرض CES 2024، إذ ستقدم هذا العام عددًا من التقنيات العملية الجديدة القابلة للاستخدام فعليًا، بمعنى منتجات حقيقية يمكنك شراؤها بالفعل لسيارتك القادمة.

3- إطلاق سلاسل جديدة من السيارات الكهربائية:

كشفت شركة هوندا النقاب عن خطة طموحة لدخول عالم السيارات الكهربائية، حيث تخطط لطرح 30 سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2030. ومن المقرر أن تشمل هذه السيارات مجموعة متنوعة من الطرازات، بما يشمل: السيارات الصغيرة والسيارات العائلية والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

ستعرض هوندا في جناحها في معرض CES 2024 نماذج سلسلة السيارات الكهربائية الجديدة، والعديد من التقنيات الرئيسية التي توضح التحول الكبير الذي تشهده هوندا حاليًا.

4- إدماج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المساعدة فقط:

كما ذكرنا سابقًا؛ من المتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي هو التوجه المسيطر على معرض CES 2024، ولكن ستكون صناعة السيارات استثناءً لهذه القاعدة، إذ لا يمكن المجازفة باستخدام تقنيات غير موثوقة – وهو حال الذكاء الاصطناعي حتى الآن – في صناعة حساسة مثل: السيارات، حيث تُعد السلامة على الطرق أولوية قصوى.

لذلك لا نتوقع ظهور سيارات تعمل بالذكاء الاصطناعي في القريب العاجل، ويؤكد هذا أنه حتى مع التركيز العالمي في الذكاء الاصطناعي، قد تحافظ صناعة السيارات على نهج متحفظ. لكن يتوقع الخبراء أن تعرض شركات السيارات تطبيقات تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، مثل: تطبيقات للخدمات المساعدة أو تطبيقات لتخصيص تجربة القيادة، أي لا تستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي للتحكم الكامل في القيادة.

5- تطور التقنيات في السيارات المتصلة:

أصبحت السيارات المتصلة بالإنترنت أكثر شيوعًا، إذ تساعد في جعل القيادة أكثر أمانًا وراحةً، لذلك من المتوقع أن نرى المزيد من تقنيات السيارات المتصلة في معرض CES 2024.

فقد أعلنت شركة (Continental) تعاونها مع شركة جوجل لإدماج خدماتها السحابية في حاسوب مقصورة القيادة الذكي، وستعرض ذلك في معرض CES 2024، إذ تعمل الشركتان معًا على تجهيز السيارات بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يتيح للسائقين التفاعل مع سيارتهم في حوار طبيعي.

سيساعد هذا السائقين في الحصول على إجابات سريعة عن أسئلتهم أثناء القيادة، سواء احتاج السائقون إلى المساعدة في العثور على مكان قريب لتصليح الإطارات، أو أرادوا معرفة المزيد عن الأماكن المحلية المهمة في وجهتهم أو على طول الطريق عندما يكونون في إجازة، هنا يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تجميع المعلومات المطلوبة والإجابة عن الأسئلة، مما يساعدهم في إبقاء أعينهم على الطريق.