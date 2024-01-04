مايكروسوفت تزيل محرر النصوص المجاني من ويندوز 11

أوقفت مايكروسوفت الكثير من مزايا ويندوز في عام 2023، مثل برنامج الدفتر WordPad، وهو محرر النصوص الافتراضي الذي قدمته الشركة منذ سنوات.

وتسمح الشركة في معظم الأحيان للمستخدمين بمواصلة استخدام المزايا المهملة أو تثبيتها بصفتها مكونات إضافية بعد إزالتها، مع أن هذا ليس هو الحال مع برنامج الدفتر.

وتستعد مايكروسوفت لحذف برنامج الدفتر من نظام التشغيل ويندوز 11، ولن تسمح بتثبيته مرة أخرى.

وأعلنت الشركة خططها للتخلص من برنامج الدفتر في الإصدار الحديث من نظام التشغيل ضمن قناة Canary.

ولم يعد برنامج الدفتر مضمنًا في الإصدار رقم 26020 من نظام التشغيل، وأوضحت الشركة أن التطبيق لن يكون قابلًا لإعادة التثبيت.

وقالت مايكروسوفت: “لن يتضمن الإصدار رقم 26020 من ويندوز 11 تطبيقات الدفتر والأشخاص بعد إجراء تثبيت جديد لنظام التشغيل. نزيل برنامج الدفتر عند الترقية في المستقبل. لن يكون برنامج الدفتر قابلًا لإعادة التثبيت. أصبح برنامج الدفتر ميزة مهملة ضمن ويندوز”.

وكانت الشركة قد بدأت تثبيت البرنامج مع أنظمة ويندوز تلقائيًا منذ عام 1995 مع ويندوز 95. ووفر تطبيق الدفتر للمستخدمين معالجًا أساسيًا للكلمات، ومحررًا مدمجًا للمستندات في نظام التشغيل.

ولا توجد طريقة رسمية لاستعادة محرر النصوص البسيط والقديم هذا، مع أنه من المرجح أن يجد المتحمسون طريقة لإعادته إلى ويندوز 11.

ويمكنك بسهولة العثور على الأدلة والملفات التنفيذية التي تتيح لك تثبيت ألعاب ويندوز 7 البسيطة ضمن ويندوز 11، إلى جانب تثبيت تطبيق عارض الصور القديم والمكونات الأخرى، مع أنه يجب التحقق من المصدر قبل تثبيت الملفات غير المعروفة الموجودة ضمن الإنترنت بتنسيق exe.

وينتظر تطبيق مسجل الخطوات Steps Recorder مصيرًا مماثلًا. ولم تحذف مايكروسوفت التطبيق بعدُ من نظام التشغيل، مع أنه توجد لافتة تحتوي إشعارًا يفيد بأن التطبيق لم يعد قيد التطوير النشط.

ولا يوجد نقص في برامج تحرير النصوص لنظام التشغيل ويندوز، سواء المجانية أو المتميزة.

وتريد مايكروسوفت بطبيعة الحال أن تسجل في Microsoft 365 من أجل تحرير الملفات بتنسيق doc و rtf والملفات النصية الأخرى في Word، مع أنه يمكنك أيضًا استخدام Office Online مجانًا أو الانتقال إلى بدائل الجهات الخارجية.

وتقترح مايكروسوفت استخدام Snipping Tool أو Xbox Game Bar أو Clipchamp بصفتها بدائل لتطبيق مسجل الخطوات، مع أنه لا يمكن لأي من هذه الأدوات أن تحل محل المزايا المتوفرة في تطبيق مسجل الخطوات بشكل كامل.