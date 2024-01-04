مايكروسوفت تجلب مفتاح Copilot إلى لوحة مفاتيح ويندوز

قالت مايكروسوفت إن لوحات مفاتيح أجهزة الحواسيب القادمة التي تعمل بنظام ويندوز تحتوي مفتاح Copilot لإجراء محادثات نصية مع مساعد الذكاء الاصطناعي.

ويعد هذا المفتاح بمنزلة الإضافة البارزة إلى لوحة مفاتيح ويندوز منذ تقديم مفتاح ويندوز في عام 1994 لعرض قائمة ابدأ.

ويستفيد Copilot في ويندوز من نماذج الذكاء الاصطناعي من شركة OpenAI الناشئة التي تدعمها مايكروسوفت.

ويستطيع Copilot توليد نص يشبه النص الذي يكتبه الإنسان ردًا على بضع كلمات من المدخلات المكتوبة.

ويمكن للأشخاص أن يطلبوا منه كتابة رسائل البريد الإلكتروني والإجابة عن الأسئلة وتوليد الصور وتشغيل مزايا الحاسوب.

كما يمكن للعاملين في الشركات التي تدفع مقابل Copilot ضمن Microsoft 365 تسليط الضوء على محادثات منصة تيمز والحصول على مساعدة في كتابة مستندات وورد.

وبدأت مايكروسوفت بتقديم Copilot للحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز 10، وهو نظام التشغيل الشائع في العالم، ونظام التشغيل ويندوز 11.

ويمكن للأشخاص الضغط باستمرار على مفتاح ويندوز مع الضغط على المفتاح C لاستدعاء Copilot.

ويحصل Copilot الآن على مفتاح مخصص.

ولم يعد نظام التشغيل ويندوز القوة الهائلة التي كان عليها في السابق، مع أن مايكروسوفت تحصل على مقدار 10 في المئة من إيراداتها من نظام التشغيل، لذا فإن المفتاح الجديد قد يحفيز موجة من ترقيات أجهزة الحواسيب، مما يعني زيادة الإيرادات.

وتتطلع الشركات المصنعة للحواسيب إلى بيع بدائل للأجهزة التي اشتراها المستهلكون والطلاب والعاملون في الشركات خلال جائحة فيروس كورونا.

واتفقت صناعة التكنولوجيا على مصطلح يسمى AI PC، وهو ما يعني غالبًا وجود شرائح خاصة داخل الحواسيب لتشغيل النماذج التي تتطلب عمليات حسابية كثيرة بكفاءة كبيرة مقارنةً بالشرائح التقليدية.

وكتب يوسف مهدي، رئيس قسم ويندوز في مايكروسوفت، في تدوينة: “التحسينات على نظام التشغيل ويندوز وأجهزة الحواسيب وعلى مستوى الرقاقات تجعل عام 2024 عام الحاسوب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي”.

وتعرض الشركات أجهزة الحواسيب التي تحتوي مفتاح Copilot قبل انعقاد مؤتمر CES، على أن يبدأ توفرها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال مهدي إن المفتاح الجديد يظهر ضمن أجهزة حواسيب Surface القادمة. ويحل مفتاح Copilot في بعض الحالات محل مفتاح القائمة أو مفتاح التحكم الأيمن، في حين تحتوي بعض أجهزة الحواسيب الكبيرة الحجم مساحة كافية لكل من مفتاح Copilot ومفتاح التحكم الأيمن.