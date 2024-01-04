كوالكوم تكشف عن شريحة جديدة للواقع المختلط

كشفت كوالكوم النقاب عن شريحة Snapdragon XR2+ Gen 2 التي تعمل على الارتقاء بتجارب الواقع المختلط للجيل الجديد من الأجهزة.

وقدمت الشركة معمارية الشريحة الجديدة في مؤتمر صحفي قبل معرض CES 2024.

وتعد هذه الشريحة بمستوى جديد من الحوسبة المكانية بدقة قدرها 4.3K لكل عين بمعدل قدره 90 إطارًا في الثانية.

وتطور 5 شركات مصنعة أجهزة جديدة تعتمد على Snapdragon XR2+ Gen 2، ويشمل ذلك سامسونج وإتش تي سي.

وتتيح شريحة كوالكوم الجديدة Snapdragon XR+ Gen 2 الحوسبة المكانية بدقة قدرها 4K.

وتجري الكثير من عمليات المعالجة بطريقة ذكية، مع مزايا، مثل العرض المفضل الذي يترك مناطق الصورة التي لا يمكنك رؤيتها في حالة ضبابية، مما يوفر موارد المعالجة والطاقة.

ويعد هذا التقدم قفزة كبيرة في تجارب الواقع المختلط الغامرة والواقع الافتراضي عبر التطبيقات المختلفة، إذ تمزج البيئات الحقيقية والرقمية بسلاسة.

وتعزز شريحة Snapdragon XR2+ Gen 2 تردد وحدة معالجة الرسومات بنسبة قدرها 15 في المئة وتردد وحدة المعالجة المركزية بنسبة قدرها 20 في المئة مقارنةً بالشريحة السابقة Snapdragon XR2 Gen 2، مما يسمح بتجارب مفصلة ونابضة بالحياة.

كما أن الأداء العام لوحدة معالجة الرسومات أفضل بمقدار 2.5 مرة مقارنةً بالجيل السابق.

وتدعم الشريحة مقدار 12 كاميرا متزامنة أو أكثر، إلى جانب الذكاء الاصطناعي القوي ضمن الجهاز الذي يتتبع المستخدم والبيئة بسهولة، مما يعزز التنقل والتجارب التي تربط بين العوالم المادية والرقمية.

ومن الواضح أن شريحة كوالكوم الجديدة قد تحفز جيلًا جديدًا من الأجهزة، إذ تواصل سوق الواقع المعزز والافتراضي النمو وتنتج أشكالًا مختلفة من الأجهزة، من النظارات إلى الأنواع الجديدة من نظارات الرأس ووصولًا إلى الأجهزة المحمولة.

وتحتاج هذه الأجهزة إلى كاميرات أو أجهزة استشعار ذكية، كما تتضاعف حالات الاستخدام، وأشارت كوالكوم إلى أن لديها 6 عائلات مختلفة من شرائح Snapdragon للتعامل مع أسواق الواقع المختلط.

وتستعد كل من سامسونج وجوجل للاستفادة من شريحة Snapdragon XR2+ Gen 2 لتقديم تجارب الواقع المختلط المتطورة.

وكشفت كوالكوم أيضًا عن تصميم مرجعي للواقع المختلط والواقع الافتراضي طورته شركة Goertek، ويتميز بتقنية تتبع العين من Tobii.

ويدعم هذا التصميم المرجعي دقة قدرها 3K لكل عين باستخدام شريحة Snapdragon XR2 Gen 2، أو دقة قدرها 4K لكل عين باستخدام شريحة Snapdragon XR2+ Gen 2، وذلك بهدف تسريع وقت التسويق لمصنعي الأجهزة الذين يتطلعون إلى تسخير إمكانات تقنيات الواقع المختلط.

وتعتقد كوالكوم أن الأجهزة قد تظهر في عام 2024، مع أن مواعيد الشحن تعتمد على قرارات الشركات المصنعة.