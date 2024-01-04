شركة TSMC تستعد لفتح مصنع أشباه الموصلات الأكثر تطورًا في اليابان

تعتزم شركة TSMC إقامة حفل افتتاح رسمي لأول مصنع لها في اليابان بتاريخ 24 من فبراير هذا العام، وذلك وفقًا للتقارير الجديدة التي أكدتها TSMC سابقًا.

سيكون مصنع أشباه الموصلات الجديد في اليابان قادرًا على تصنيع رقاقات بدقة تصنيع تبلغ 28 نانومتر (N28)، ووفقًا لتصريح شركة TSMC سيكون هذا المصنع الأكثر تطورًا في اليابان، إذ تسعى TSMC لتوسيع عملياتها خارج تايوان؛ مدفوعة بارتفاع الإقبال على الرقاقات ومتأثرة بالمشهد الجيوسياسي الحالي. كما تعمل TSMC أيضًا على إنشاء مركز للبحوث والتطوير في اليابان.

من المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الشهرية للمصنع قرابة 45 ألف رقاقة شهريًا، ويتوقع أن يصل الاستثمار الأولي في المصنع إلى 7 مليارات دولارٍ مع دعم الحكومة اليابانية للمشروع، لكن هناك بعض العوائق التي أثرت في حجم الاستثمار الإجمالي للمصنع.

اللافت هو اعتماد هذا المصنع على تصنيع رقاقات بدقة تصنيع تبلغ 28 نانومتر، إذ تُعد هذه الدقة قديمة ولا يمكن استخدامها في تصنيع رقاقات (SoCs) المتطورة للهواتف الذكية أو أجهزة الحواسيب الشخصية، ناهيك عن وحدات المعالجة المركزية أو وحدات معالجة الرسوم العالية الأداء.

لكن دقة التصنيع البالغة 28 نانومتر ستكون مناسبة تمامًا للرقاقات المستخدمة في قطاع السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية، إذ لا يزال هناك طلب كبير لهذه الرقاقات في اليابان مع تعدد الشركات الكبيرة العاملة في هذه القطاعات.

سيقع مصنع TSMC بالقرب من مدينة كوماموتو، الواقعة في جزيرة كيوشو في اليابان، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة China Times نقلًا عن مصادر إعلامية يابانية.

مرحلة الإنتاج ستبدأ في النصف الثاني من عام 2024، كما هو مخطط له سابقًا دون أي تغيير. ويشاع أن TSMC ستبني مصنعًا آخر في اليابان سيكون قادرًا على تصنيع رقاقات باستخدام تقنيات التصنيع التي تشمل N16 و N12 و N12e، والتي تنتمي إلى دقة تصنيع تبلغ 16 نانومتر بالإضافة إلى دقة تصنيع تبلغ 12 نانومتر.

وسوف يوظف المصنع قرابة 1700 شخص عند تشغيله بطاقته الكاملة، وفي الوقت الحالي، تضم المنشأة قرابة 1400 موظف ومن المتوقع أن ينضم قرابة 250 خريجًا جديدًا في ربيع عام 2024، وفقًا لصحيفة China Times.