شاومي تستعد لإطلاق سلسلة ريدمي نوت 13 عالميًا

تستعد شركة شاومي لإطلاق هواتفها الجديدة من سلسلة ريدمي نوت 13 عالميًا بحلول منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الجاري بعد توفيرها في الصين، كما يبدأ إطلاقها اليوم في الهند.

وستوفر شاومي ثلاثة إصدارات مختلفة من سلسلة ريدمي نوت 13، منها إصدار أساسي بالإضافة إلى إصداري برو وبرو بلس، كما ستوفر شاومي ملحقات أخرى مثل ساعة ريدمي وتش 4 وسماعات ريدمي بودز 5.

وكانت الشركة قد أطلقت سلسلة ريدمي نوت 13 في بلدها الأم الصين في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وقد لاقت السلسلة قبولًا واسعًا لدى المستهلكين كما الإصدارات السابقة، حيث تعد سلسلة ريدمي نوت من أكثر الهواتف الذكية مبيعًا حول العالم في الفئة الاقتصادية والمتوسطة.

ويأتي الإصدار الأساسي من سلسلة ريدمي نوت 13 بشاشة من نوع أمولد قياسها 6.67 إنشات مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويعمل بمعالج Dimensity 6080 من ميدياتيك، وبه كاميرا رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، وبطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واطًا.

وفيما يتعلق بإصداري برو وبرو بلس، فيأتي كلاهما بشاشة من نوع أولد قياسها 6.67 إنشات بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل.

ويعمل إصدار برو بمعالج سنابدراجون 7s جين 2 من كوالكوم وبطارية سعتها 5100 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واطًا ويمكن شحنها كاملةً خلال 44 دقيقة، في حين أن إصدار برو بلس يعمل بمعالج Dimensity 7200 Ultra من ميدياتيك، وبطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واطًا لسرعة شحن فائقة، إذ تشحن البطارية كاملةً في غضون 20 دقيقة فقط، كما تختص شاومي إصدار برو بلس بتصميم راقٍ من الجلد أو الزجاج له مقاومة عالية للماء والأتربة بمعيار IP68.