دل تكشف عن شاشة منحنية بدقة قدرها 5K

قدمت دل الشاشة الأولى في العالم بقياس قدره 40 بوصة وبدقة قدرها 5K (5120×2160 بكسل) المعتمدة لراحة العين من فئة الخمس نجوم، وهي شاشة UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub.

وتأمل الشركة أن تتميز شاشة UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub الجديدة عن غيرها من الشاشات الجديدة التي تتنافس على جذب انتباه المستخدمين خلال فعاليات معرض CES 2024.

وتواصل دل دفع حدود ابتكار الشاشات، وسد الفجوة لأولئك الذين يطالبون بالأداء المطلق مع التقنيات والتصميمات الفضلى.

وتعد راحة العين من فئة الخمس نجوم معيارًا صناعيًا جديدًا ناشئًا من شركة TUV Rheinland، وهو يهدف إلى تسليط الضوء على الشاشات التي تساعد في تقليل علامات إجهاد العين.

وتقول دل إنها نفذت 3 أشياء من أجل حصول الشاشة الجديدة UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub على هذه الشهادة.

ويشمل ذلك مضاعفة معدل التحديث إلى مقدار 120 هرتز للحصول على صور سلسة.

كما أدمجت مستشعر الإضاءة المحيطة ضمن الشاشة، مما يسمح للشاشة بضبط السطوع ودرجة حرارة اللون تلقائيًا لتتناسب مع ظروف الإضاءة.

وتستشهد دل بدراسات تشير إلى أن هذا قد يساعد في تقليل تكرار ظهور علامات إرهاق العين بنسبة قدرها 17 في المئة.

وحدثت أيضًا تقنية ComfortView Plus بمساعدة الإضاءة الخلفية من فئة LED المتقدمة لتقليل التعرض للضوء الأزرق من 50 في المئة إلى أقل من 35 في المئة، مما يساعد في تقليل علامات إجهاد العين.

وتقول دل إن UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub تحتوي مساحة ألوان DCI-P3/Display P3 بنسبة قدرها 99 في المئة مع مقدار 1.07 مليار لون.

كما أن الشاشة معتمدة من VESA DisplayHDR 600 وتتميز بتقنية IPS Black Panel ونسبة تباين يبلغ قدرها 2000:1.

ويوجد دعم Thunderbolt 4 مع مقدار 140 واط من الطاقة. ويسمح اتصال إيثرنت بسرعات قدرها 2.5 جيجابت في الثانية، في حين يوجد منافذ HDMI 2.1 و DisplayPort 2.1.

وتشير دل إلى أن منافذ USB-A و USB-C الأمامية المنبثقة تسهل توصيل أجهزتك وشحنها.

وفي حال كان النموذج بقياس قدره 40 بوصة كبيرًا، فإن الشركة توفر نموذجًا بقياس قدره 34 بوصة.

وتتميز شاشة UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub أيضًا بشهادة TUV Rheinland لراحة العين من فئة الخمس نجوم وتقنية IPS Black واتصال Thunderbolt 4، مع أنها لا تأتي بدقة قدرها 5120×2160 بكسل، بل تتمتع بدقة قدرها 2560×1440 بكسل.

ويبدأ سعر النموذج بقياس قدره 40 بوصة من 2400 دولار، في حين يبدأ سعر النموذج بقياس قدره 34 بوصة من 1020 دولارًا.