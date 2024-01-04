دل تكشف عن تشكيلة حواسيبها المحمولة XPS

تجلب دل التصميم الجريء لجهاز العام الماضي XPS 13 Plus إلى بقية تشكيلة XPS قبل معرض CES 2024، وتتضمن التشكيلة الآن نماذج جديدة بقياس قدره 14 بوصة، إلى جانب قياس قدره 16 بوصة.

واختفى أيضًا اسم Plus، إذ تُسمى النماذج الجديدة XPS 13 و XPS 14 و XPS 16، وتتميز جميعها بالمزايا المميزة لجهاز XPS 13 Plus، ويشمل ذلك مسند المعصم الزجاجي الذي يخفي لوحة اللمس غير المرئية في المنتصف، وأزرار الوظائف الحساسة التي تعمل باللمس الموجودة فوق لوحة المفاتيح، وأغطية مفاتيح كبيرة لكتابة مريحة.

وتعد البساطة بمنزلة السمة المميزة لشركة دل مع أجهزة الحواسيب هذه، إذ إنها مصنوعة من الألمنيوم والزجاج، كما تهيمن عليها شاشاتها التي تتميز بالإطارات الرفيعة للغاية الخاصة بالشركة المسماة Infinity Edge.

كما تعد هذه الأجهزة من بين أجهزة الحواسيب المحمولة الأولى التي حصلت على مفتاح Copilot المخصص.

وزودت دل جهاز العام الماضي XPS 13 Plus بمنفذي USB-C فقط، ولا يحتوي مقبس سماعة الرأس، وينطبق هذا الأمر على XPS 13 لهذا العام، مع أن XPS 14 و XPS 16 يختلفان في هذه النقطة.

ويتميز XPS 14 و XPS 16 بمقبس سماعة الرأس مع 3 منافذ Thunderbolt 4 USB-C وفتحة بطاقة microSD، وتوفر دل أيضًا محولات USB C إلى USB Type A و HDMI في العلبة.

وتأتي جميع أجهزة الحواسيب المحمولة الجديدة هذه مع شرائح Core Ultra الجديدة من إنتل، مما يعني أنها تتضمن أيضًا وحدات NPU للتعامل مع أعمال الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يجعلها مفيدة لبعض الأعمال الإبداعية مقارنةً بأجهزة XPS السابقة من دل حتى دون وحدة معالجة الرسومات المخصصة.

وفي حال كنت بحاجة إلى قوة رسومات إضافية، فإن دل زودت XPS 14 و XPS 16 بوحدات معالجة الرسومات RTX 40-series من إنفيديا.

وتأتي أجهزة XPS الجديدة مع شاشات بدقة قدرها +FHD بمعدل تحديث متغير قدره 120 هرتز، كما يمكن أيضًا تجهيزها بشاشات من فئة OLED.

ويحتوي النموذجان XPS 13 و XPS 14 شاشات اختيارية من فئة OLED بدقة قدرها 3K مع معدل تحديث بحد أقصى قدره 60 هرتز لجهاز XPS 13، ومعدل تحديث بحد أقصى قدره 120 هرتز لجهاز XPS 14، في حين يحتوي XPS 16 شاشة من فئة OLED بدقة قدرها 4K مع معدل تحديث بحد أقصى قدره 90 هرتز.

وتتوفر تشكيلة XPS الجديدة من دل قريبًا، ويبدأ سعر XPS 13 من مقدار 1300 دولار، ويبدأ سعر XPS 14 من مقدار 1700 دولار، في حين يبدأ سعر XPS 16 من مقدار 1900 دولار.