جوجل تطور نسخة مدفوعة من الذكاء الاصطناعي Bard

تطور جوجل نسخة مدفوعة من روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Bard الذي طرحته بصفته ردًا على ChatGPT من OpenAI.

ونظرًا إلى أن عملاقة البحث لا يمكنها وضع الإعلانات ضمن Bard كما هو الحال في البحث، فقد كان السؤال دائمًا هو كيف يمكنها تحقيق الدخل من الخدمة.

ويبدو أنها تستطيع تحقيق الدخل من خلال إصدار Bard Advanced الذي أعلنته في شهر ديسمبر، كما تظهر الأدلة المخفية داخل موقع Bard الإلكتروني.

وتكشف التعليمات البرمجية الموجودة ضمن موقع Bard عن خطط جوجل للإصدار المتطور من ربوبوتها للدردشة.

ووفقًا للشروط، يمكنك تجربة Bard Advanced لمدة 3 أشهر مجانًا، ومن المحتمل بعد مدة الاختبار هذه أن تضطر إلى دفع ثمن الخدمة.

ويشير الرابط الموجود داخل التعليمات البرمجية إلى أن النسخة المدفوعة من Bard Advanced قد تكون جزءًا من Google One.

وليس من الواضح إذا كانت الشركة تخطط لإضافة Bard Advanced إلى جميع مستويات Google One أم فقط إلى المستويات ذات السعر المرتفع ومساحة Google Drive التخزينية الكبيرة.

ومن الممكن أيضًا أن تتحول النسخة المدفوعة من Bard Advanced إلى مستوى جديد إضافي في Google One.

وأطلقت جوجل نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini في شهر ديسمبر 2023. ويتوفر النموذج اللغوي الكبير في 3 مستويات، ويشمل ذلك إصدار Gemini Nano، وإصدار Gemini Pro، وإصدار Gemini Ultra الذي لم تطرحه جوجل للعامة بعد.

ومن المفترض أن يتفوق Gemini Ultra على النماذج اللغوية الكبيرة الأخرى في جميع المقاييس تقريبًا. وتقول Google إن إصدار Gemini Ultra هو الذي يشغل Bard Advanced.

ووفقًا لإعلان جوجل في شهر ديسمبر، فمن المفترض إطلاق Bard Advanced في وقت مبكر من هذا العام.

ونظرًا إلى أن بعض العروض الترويجية وتفاصيل الأسعار الأولية موجودة في التعليمات البرمجية، فمن المحتمل أننا لن نضطر إلى الانتظار لفترة طويلة حتى تصدره جوجل.

وقالت جوجل أيضًا إنها كانت تختبر Bard Advance مع مجموعة صغيرة من المختبرين، مما يعني أن التعليمات البرمجية الموجودة ضمن موقع Bard الإلكتروني قد تكون جزءًا من بيئة الاختبار العامة.

وتقدم OpenAI مستويات مدفوعة لإصداراتها المتقدمة من GPT، لذلك، فإنه من المنطقي أن تحاول جوجل الاستفادة من هذه السوق أيضًا.

ويتطلب تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة الكثير من الطاقة والبنية التحتية للخادم. ولا يعمل نهج جوجل المعتاد القائم على الإعلانات في الوقت الحالي مع النماذج اللغوية الكبيرة، لذلك فإن الانتقال إلى المستوى المدفوع قد يعد وسيلة لتعويض بعض الخسائر.