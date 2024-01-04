تطبيق سامسونج SmartThings يدعم الاتصال بسيارات هيونداي وكيا الكهربائية

أعلنت شركة سامسونج التعاون مع شركتي هيونداي وكيا من أجل أن تدعم منصتها للتحكم في الأجهزة الذكية SmartThings الاتصال بالسيارات الكهربائية التي تنتجها الشركتان.

ووفقًا للاتفاق المبرم، ستعمل الشركات على تطوير خدمات “من السيارة إلى المنزل” و”من المنزل إلى السيارة” بالإضافة إلى مزايا إدارة الطاقة المنزلية.

وتعمل خدمات “من السيارة إلى المنزل” و”من المنزل إلى السيارة” على ربط المنزل الذكي بنظام المعلومات والترفيه داخل السيارة، مما يعني أنه يمكن للأشخاص التحكم في منتجات المنزل الذكي من سياراتهم، وكذلك إدارة مختلف مزايا السيارات الكهربائية من المنزل.

وستتيح عملية ربط السيارات الذكية بتطبيق سامسونج SmartThings العديد من الخيارات للعملاء، إذ يمكن للأشخاص تشغيل مكيف الهواء أو فتح نوافذ سياراتهم أو إغلاقها من منازلهم، بالإضافة إلى التحقق من حالة شحن السيارة الكهربائية. ومن السيارة نفسها، يمكن التحكم في أجهزة التكييف والتلفاز ونظام الإضاءة داخل المنزل، كما يمكن من خلال التطبيق إنشاء نظم روتينية، وهي عبارة عن سلسلة من الإجراءات المتعددة التي تُنفذ وفق شروط محددة يضعها المستخدم.

وعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء النظام الصباحي لفتح ستائر المنزل الذكية وتشغيل الأضواء عندما يرن المنبه في الصباح على هاتف جالاكسي، كما يمكن ضبط روتين “الوصول إلى المنزل” لبدء تشغيل مكيف الهواء في المنزل إلى درجة الحرارة المطلوبة عندما تقترب السيارة من الوصول إلى المنزل، وغيرها.

وتتيح ميزة إدارة الطاقة المنزلية في تطبيق سامسونج SmartThings للمستخدمين مراقبة استهلاك الطاقة للأجهزة المتصلة في منازلهم، كما ستُعرض الطاقة المستهلكة في أثناء شحن السيارة الكهربائية أيضًا، ويمكن للمستخدمين اختيار الوقت الأمثل لشحن سياراتهم الكهربائية مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل كاختلاف سعر الكهرباء المستهلكة حسب الوقت في اليوم، وانبعاثات الكربون، وعوامل أخرى.