الكشف عن أجهزة التلفاز الذكية Roku Pro

كشفت شركة روكو الأمريكية عن أجهزة التلفاز الجديدة Roku Pro التي ستصل الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري.

وستتوفر أجهزة التلفاز بمقاسات مختلفة للشاشة قدرها 55 و 65 و 75 إنشًا بدقة قدرها 4K، وهي من نوع QLED،

وتتمتع الأجهزة بتقنية صوت محسنة للحصول على صوت سينمائي وفقًا للشركة، مع تصميم عصري مسطح يسمح بوضعها على حائط غرفة المعيشة بسهولة.

وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي إن أجهزة التلفاز الجديدة تأتي بمجموعة جديدة من الميزات تسمى “الصورة الذكية Roku Smart Picture”، التي تعمل على تحديد نوع المحتوى المعروض في الشاشة من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وبيانات شركاء المحتوى لضبط الصورة تلقائيًا والحصول على تجربة مشاهدة محسنة.

وأفادت الشركة بأنها ستتيح تلك المزايا الجديدة في كافة أجهزة التلفاز الذكية التابعة لها بحلول ربيع العام الجاري.

ولم تكشف شركة روكو عن أسعار أجهزة التلفاز الذكية الجديدة Roku Pro، إلا أنها ذكرت أنها ستأتي بأسعار تقل عن 1500 دولار أمريكي، كما ذكرت أنها ستوسع نطاق توفر أجهزة التلفاز الأخرى من سلسلتي Select و Plus في وقت لاحق من العام الجاري.

ويأتي إعلان روكو أجهزة التلفاز الجديدة الخاصة بها لعام 2024 قبيل انطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024 الذي سيُقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، وفي وقت متزامن مع إعلان شركات أخرى مثل سامسونج و LG الإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها.