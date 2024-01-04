إل جي تضع معايير جديدة للأداء في الألعاب

كشفت إل جي عن منافس جديد في مساحة شاشات الألعاب المتطورة، وهي شاشة من فئة OLED بقياس قدره 27 بوصة تتميز بمعدل تحديث يبلغ قدره 480 هرتز إلى جانب دقة واضحة يبلغ قدرها 1440 بكسل.

وتتفوق شاشة إل جي الجديدة على شاشتها للألعاب السابقة المسماة Dual-Hz (32GS95UE) التي أعلنتها في شهر ديسمبر، والتي تتطلب التبديل إلى دقة قدرها 1080 بكسل للوصول إلى معدل تحديث قدره 480 هرتز.

وتوفر الشاشة الجديدة معدل التحديث الكامل بدقة قدرها 1440 بكسل. وتتحدى هذه الشاشة شاشة سامسونج الحديثة من فئة OLED التي توفر معدل تحديث قدره 360 هرتز بدقة قدرها 1440 بكسل.

واستخدمت سامسونج شاشتها ضمن شاشة الألعاب الجديدة Odyssey OLED G6 بقياس قدره 27 بوصة.

وترفع شاشة إل جي مستوى الرهان من خلال تقديم معدل تحديث مرتفع مع الحفاظ على معدل الدقة.

وتشير الدراسات إلى أن الحد الأقصى لمعدل التحديث الذي يمكن للعين البشرية ملاحظته يتراوح ما بين مقدار 50 هرتز ومقدار 90 هرتز، مع وصول بعض الأفراد إلى أكثر من مقدار 500 هرتز في ظروف معينة.

ونتيجة لذلك، فإن معدل التحديث البالغ قدره 480 هرتز يصل إلى الحد الأقصى لما يمكن للبشر إدراكه في ظل الظروف المثالية.

وتتميز الشاشة أيضًا بوقت استجابة قدره 0.03 ميلي ثانية، وهو وقت الاستجابة السريع في السوق.

وتعد تقنية META من إل جي بتحسينات في السطوع وزوايا المشاهدة. وتدعي الشركة أيضًا أن الشاشة تصدر المستوى الأدنى من الضوء الأزرق، مما يساعد على تقليل إجهاد العين أثناء جلسات الألعاب الطويلة.

وتخطط إل جي لطرح الشاشة الجديدة من فئة OLED بقياس قدره 27 بوصة وبمعدل تحديث قدره 480 هرتز خلال النصف الأول من عام 2024، مع عرض تشكيلتها الكاملة من شاشات الألعاب من فئة OLED خلال معرض CES 2024.

وتعيد شاشة إل جي الجديدة من فئة OLED تعريف إمكانيات تقنية عرض الألعاب، مع أن فوائدها العملية قد تقتصر على جمهور محدد.