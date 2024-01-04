إكس بوكس تطرح محمصة الخبز Xbox Series S

أصبحت محمصة الخبز Xbox Series S من إكس بوكس متاحة للشراء مقابل مبلغ قدره 40 دولارًا لوضعها في المطبخ بجوار ثلاجة Xbox Series X.

وتعد هذه المحمصة حقيقية ويمكنها العمل مع جميع أنواع الخبز والكعك الإنجليزي والفطائر المجمدة التي تضعها ضمنها. كما أنها تحمص شعار إكس بوكس على الخبز.

وظهرت صور محمصة خبز إكس بوكس للمرة الأولى منذ عام تقريبًا ضمن مواقع الويب الفرنسية، مع أن وول مارت بدأت الآن ببيع محمصة الخبز مقابل مقدار 40 دولارًا.

وتشبه محمصة الخبز جهاز Xbox Series S مع فتحة التهوية السوداء المميزة، وتتضمن أيضًا مجموعة من المزايا التي قد تحتاجها لتحميص الخبز.

وتتناسب محمصة الخبز مع شريحتين من الخبز، وهناك 6 مستويات للتحمير، وصينية فتات قابلة للإزالة، وشاشة من فئة LED للعد التنازلي، وزر إذابة الجليد.

ومن الواضح أن الميزة الرئيسية للمحمصة هي القدرة على تحميص شعار Xbox على الخبز.

يشار إلى أن هذه ليست محمصة الخبز الأولى المصممة للاعبين، إذ أصدرت Bungie محمصة خبز تحمل شعار Destiny منذ عامين، متضمنة وظيفة تحميص شعار Destiny Tricorn على الخبز.

ولا تعد المحمصة الجديدة بمنزلة التجربة الأولى لإكس بوكس في مجال أدوات المطبخ، إذ إن محمصة Xbox Series S تنضم إلى ثلاجة Xbox Series X الصغيرة التي أصبحت حقيقة واقعة بعد انتشار العديد من الصور الهزلية التي تسخر من شكل منصة الألعاب التي تشبه الثلاجة.

وتعرض إكس بوكس للبيع الإصدار الثالث من ثلاجة Xbox Series X مقابل سعر قدره 200 دولار، بعد أن كان قدره 250 دولار.

وتأتي ثلاجة Xbox Series X بمظهر خارجي أسود غير لامع وضوء Xbox الأخضر الذي يتوهج داخلها، ومكتوب على حجرة التجميد: “عزز أحلامك”، وذلك للحصول على الحافز الإضافي الذي تحتاجه عند تناول مشروب في منتصف اللعب.