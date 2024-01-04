أفضل التطبيقات لمساعدة أطفال التوحد في تنمية مهاراتهم 

التوحد (Autism) هو اضطراب في النمو يؤثر في الكلام والمهارات الاجتماعية، ويُشخّص من خلال تقييم قدرة الطفل على التواصل مع الآخرين، وتفاعله مع البيئة المحيطة به، وسلوكياته، واهتماماته، وهذا المرض شائع، ويظهر عادة في مرحلة الطفولة ويستمر مدى الحياة.

يُعرف مرض التوحد غالبًا باسم اضطراب طيف التوحد (ASD)، ويواجه الطفل الذي يعاني هذا الاضطراب العديد من المشكلات طوال حياته، ومنها: الرهاب الاجتماعي، والقلق المفرط، والحركة المفرطة، وغيرها.

وقد يكون التغيير مزعجًا جدًا لأولئك الذين يعانون طيف التوحد، فهم لا يتقبلون التغيير في العادات بسهولة، ومع ذلك، لا بد من الاستمرار بتدريبهم وتعليمهم لتطوير مهاراتهم وتحسين انخراطهم في المجتمع، وبالطبع، ساعدت التكنولوجيا في هذا الأمر؛ إذ طُوّرت العديد من التطبيقات التي تتضمن مزايا مختلفة من شأنها مساعدة الأطفال الذين يعانون مرض التوحد في تنمية مهاراتهم بطرق مختلفة.

وفيما يلي سنذكر أفضل التطبيقات لمساعدة أطفال التوحد في التغلّب على التحديات التي يواجهونها، وتعزيز مهاراتهم في التواصل مع الآخرين:

1- تطبيق Proloquo2Go:

Proloquo2Go هو تطبيق يهدف إلى تنمية المهارات اللغوية لأطفال التوحد من خلال تعليمهم الكلمات الأساسية، كأسماء الحيوانات، والألوان، والأطعمة، وغيرها، كما يساعدهم في التواصل مع الآخرين.

يمتاز هذا التطبيق بأنه سهل الاستخدام، فهو يحتوي على واجهة تتضمن مجموعة واسعة من الرموز والمفردات، وعند الضغط فوق أي رمز يمكن للطفل الاستماع إلى اللفظ الصحيح للكلمة المرافقة للرمز، ومن خلال هذه الواجهة يمكن لطفل التوحد تكوين جملة تُعبّر عمّا يريد قوله بالضغط على المفردات واحدة تلو الأخرى حتى يحصل على جملة كاملة، وهذا يساعده في التعبير عن أفكاره ومشاعره للأشخاص حوله إذا كان لا يستطيع نطق جميع الكلمات.

يُعدّ هذا التطبيق مفيدًا لأي شخص مصاب بالتوحد يعاني مشكلات في النطق، وهو مناسب أيضًا للمراهقين والبالغين الذين يعانون طيف التوحد؛ فهو يتضمن مفردات كثيرة يمكن للأشخاص من مختلف الفئات العمرية استخدامها لتكوين جُمل متكاملة تُعبّر عن مشاعرهم وأفكارهم في أثناء التواصل مع الآخرين.

يتيح تطبيق Proloquo2Go للمستخدمين تخصيصه بطريقتهم الخاصة؛ إذ يسمح للمُستخدم بإضافة أزرار جديدة إلى واجهة التطبيق تتضمن صورًا ومفردات يرغب في استخدامها، كما يمكن للمُستخدم تغيير لغة التطبيق، فهذا التطبيق يدعم عدّة لغات وليس اللغة الإنجليزية فقط.

تطبيق Proloquo2Go مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور بسعر قدره 250 دولارًا.

2- تطبيق AutiSpark:

AutiSpark هو تطبيق تعليمي شامل مُصمم خصوصًا لأطفال التوحد، ويتضمن رسومات ملونة وجذابة، ويوفر لهم بيئة تعليمية تُساعدهم في التكيّف مع البيئة المحيطة، ويهدف إلى تعليمهم العديد من الأنشطة اليومية، مثل: كيفية تنظيف أسنانهم بالفرشاة والاستحمام، بالإضافة إلى تعليمهم أحرف اللغة الإنجليزية، والأرقام، والألوان، والكلمات الأساسية.

يعتمد هذا التطبيق على الألعاب والرسوم المتحركة الملونة لتعليم أطفال التوحد، وقد أُنشئت جميع الألعاب المتوفرة في هذا التطبيق بتوجيه من متخصصين في معالجة طيف التوحد.

تطبيق AutiSpark مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Otsimo:

يوفر Otsimo مجموعة من الألعاب والتدريبات المتنوعة لمساعدة أطفال التوحد في تحسين معرفتهم ومهاراتهم. ويمتاز هذا التطبيق بأنه سهل الاستخدام ويمكن للطفل استخدامه بمفرده، ولا يتضمن إعلانات؛ لضمان عدم تشويش الطفل ومساعدته في التعلّم بتركيز.

يُحسّن هذا التطبيق القدرات المعرفية لأطفال التوحد، ويساعدهم في زيادة ثقتهم بأنفسهم، ويشجعهم على التعلم الذاتي. كما يسمح تطبيق Otsimo لأهل الطفل بضبط مستوى صعوبة المواد التعليمية وفقًا لعمر الطفل ومستوى فهمه، ويقدم تقارير يومية حتى يتمكن الأهل من التحقق من مستوى تقدم طفلهم.

تطبيق Otsimo مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Speech Blubs:

يهدف تطبيق Speech Blubs إلى تشجيع الطفل الذي يعاني التوحد في التحدث بطلاقة وثقة دون تردد وبنحو أفضل من قبل. فهو يتضمن تدريبات تفاعلية تُساعد الأطفال في تحسين نطقهم للكلمات المختلفة، وتعزيز قدراتهم في المحادثة عن طريق الاستماع المتكرر إلى محادثات قصيرة وتكرارها بصوتهم.

يمتاز هذا التطبيق بأنه يوفر بيئة تعليمية تفاعلية وخالية من الإعلانات؛ لضمان تعلّم طفل التوحد مهارات المحادثة دون مقاطعة أو تشويش، ويمنح الأطفال هدايا افتراضية لتشجيعهم على الاستمرار بالتعلم.

طُوّر هذا التطبيق بمساعدة من متخصصين في معالجة اضطرابات النطق ومعلمين، ويدعم تطبيق Speech Blubs أكثر من لغة، وتشمل: اللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية.

تطبيق Speech Blubs مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Birdhouse:

يساعد تطبيق Birdhouse أطفال التوحد في تنظيم عاداتهم اليومية، مثل: عادات النوم والطعام والسلوك الحركي وغيرها، عن طريق توفير أدوات لتدريبهم على كل عادة وتتبع تطورهم فيها.

يمنح تطبيق Birdhouse الآباء أدوات للتحكم في أنواع الأنشطة التي يتعلمها طفلهم؛ لضمان اكتسابه عادات مناسبة له، ويقدم هذا التطبيق ملخصًا حول أداء الطفل، ليتمكن الآباء من تتبع تطوّر سلوكياته.

تطبيق Birdhouse مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور مجانًا.