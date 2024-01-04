أسوس تكشف عن حاسوب الألعاب المحمول Asus ROG Strix إصدار 2024

كشفت شركة أسوس التايوانية رسميًا عن الحاسوب المحمول الجديد المخصص للألعاب Asus ROG Strix إصدار 2024، وقد بدأت الشركة بالفعل طرح الجهاز بسعر قدره 1500 دولار أمريكي.

ويأتي الحاسوب المحمول بشاشة قياسها 16 إنشًا بدقة قدرها 2.5K مع حافات نحيفة، ومعدل تحديث عالٍ للشاشة يصل إلى 240 هرتزًا، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 500 شمعة، ودعم كامل الطيف اللوني DCI-P3 وتقنية Dolby Vision، بالإضافة إلى تقنيات متقدمة لحماية العين من الإجهاد والضوء الأزرق مع الاستخدام الطويل.

ويعمل جهاز أسوس ROG Strix 2024 بمعالج إنتل كور آي 9 (Core i9-13980HX) من الجيل الثالث عشر مع استهلاك للطاقة يصل إلى 140 واطًا، بالإضافة إلى معالج رسوميات GeForce RTX 4060 من إنفيديا.

ويحتوي الجهاز على نظام تبريد Glacier Cooling Architecture 3.0 لتبديد الحرارة بفاعلية وضمان أقصى أداء ممكن للمكونات الداخلية، كما يضم الجهاز بطارية سعتها 90 واطًا/ الساعة مع شاحن سريع قوته 100 واط، يمكنه شحن البطارية حتى 50% في غضون 30 دقيقة فقط، ويدعم الجهاز الاتصال بشبكات واي فاي 6E العالية السرعة، كما يوجد منفذ HDMI 2.1 للاتصال بالشاشات الخارجية، بالإضافة إلى منفذ Ethernet ومنفذ 3.5 ملم لسماعات الرأس السلكية.

ويعمل الجهاز بذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت من نوع DDR5، وسعة تخزين مساحتها تيرابايت من نوع PCIe 4.0 SSD، وتتيح أسوس ترقية الذاكرة العشوائية حتى 64 جيجابايت.

وعلى مستوى التصميم، يأتي الجهاز مزودًا بنظام إضاءة خارجي، ولوحة مفاتيح كاملة بإضاءة خلفية قابلة للتخصيص لتعزيز تجربة اللعب.