تُعدّ عملية تغيير حجم الصور من عمليات التحرير الشائعة التي يقوم بها العديد من الأشخاص، خاصة مُنشئي المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي، ومصممي الجرافيك، والعاملين في مجال التسويق الإلكتروني، ليتناسب حجم الصورة مع متطلبات موقع الويب أو التطبيق الذي يرغبون في نشر الصورة فيه.

وبسبب انتشار إنتاج المحتوى المرئي، ازدادت الحاجة إلى أدوات فعّالة وسهلة الاستخدام لتحرير الصور وتغيير حجمها، وهذا الأمر دفع العديد من المطورين والشركات المتخصصة في إنتاج أدوات تحرير الصور إلى تطوير أدوات لتغيير حجم الصور بسهولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

تمتاز هذه الأدوات بقدرتها على تغيير حجم أي صورة إلى الحجم الذي يطلبه المُستخدم خلال ثوانٍ، وتحافظ هذه الأدوات على جودة الصور ووضوحها حتى بعد تكبيرها، والعديد منها يوفر مزايا أخرى لتحرير الصور، مثل: إزالة الخلفية، وتعزيز جودة الصور، وغيرها.

وفيما يلي، سنذكر أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية لتغيير حجم الصور:

1- أداة Img2Go:

Img2Go هي أداة متعددة الاستخدامات، وتحتوي على مجموعة كبيرة من المزايا التي يمكنك استخدامها لتحرير الصور، ومنها: مزية تغيير حجم الصورة. وتمتاز هذه الأداة بقدرتها على تغيير حجم الصور دون التأثير في جودتها، وتدعم مجموعة متنوعة من تنسيقات الصور الشائعة، مثل: GIF و JPG و PNG.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأداة Img2Go تحرير الصور باحترافية، وتمتاز بأنها مجانية وسهلة الاستخدام، وهذا يجعلها خيارًا مناسبًا للمبتدئين الذين يبحثون عن أداة مجانية يمكنهم استخدامها بسهولة لتحرير الصور.

2- أداة Upscale.media:

تعتمد أداة Upscale.media في عملها على تقنية الذكاء الاصطناعي، وهي مجانية، ويتوفر منها تطبيق مُتاح لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد. وتمتاز هذه الأداة بأنها سهلة الاستخدام، ويمكنك استخدامها لتغيير حجم الصور وتحسين جودتها، وتضمن لك الحصول على صور عالية الدقة والجودة. وتدعم عدّة تنسيقات مختلفة، ومنها: PNG و JPEG و JPG و WEBP.

3- أداة Icons8 Smart Upscaler:

Icons8 Smart Upscaler هي أداة مجانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكن استخدامها لتحسين دقة الصور وجودتها ووضوحها، كما يمكن لهذه الأداة تغيير حجم الصور بحسب متطلبات المُستخدم، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مزية تتيح لك إزالة الخلفية من الصور.

تدعم هذه الأداة عدّة تنسيقات مختلفة، ومنها: JPG، و PNG، و WEBP وتسمح لك بتحميل عدّة صور في الوقت نفسه، وتمتاز بقدرتها على زيادة حجم الصور حتى 7680 × 7680 بكسلًا.

تتضمن أداة Icons8 Smart Upscaler واجهة سهلة الاستخدام، وتدعم خاصية السحب والإسقاط؛ مما يسمح لك بسحب الصورة مباشرة من حاسوبك وإسقاطها في المربع الخاص بتحميل الصور في الأداة، وخلال ثوانٍ ستُغيّر الأداة حجم الصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

4- أداة Bigjpg:

Bigjpg هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتغيير حجم الصور وتعزيز دقتها دون فقدان الجودة؛ إذ يمكنها تكبير الصور بحسب متطلبات المُستخدم، مع الحفاظ على الجودة ووضوح التفاصيل.

تمتاز هذه الأداة بأنها تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل التشويش في الصور بعد زيادة حجمها، وتدعم الملفات الكبيرة التي يصل حجمها إلى 50 ميجابايت، لكن هذه المزية متاحة فقط للمشتركين في الخطة المأجورة.

5- أداة MindOnMap:

MindOnMap هي أداة سهلة الاستخدام وتعمل بالذكاء الاصطناعي لتغيير حجم الصور وتحسين جودتها ووضوحها، وتمتاز هذه الأداة بأنها مجانية وسهلة الاستخدام وتمنحك نتائج سريعة، وتضمن لك الحصول على صور نهائية واضحة وعالية الدقة والجودة.

تدعم أداة MindOnMap تنسيقات مختلفة، مثل: JPG و PNG و BMP، وتدعم أيضًا تحميل مجموعة من الصور في الوقت نفسه؛ مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تحرير عدة صور مرة واحدة.