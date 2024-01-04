آبل تسحب تحديث iOS 17.3 التجريبي بعد شكاوى تعطل هواتف آيفون

سحبت آبل الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 17.3 بعد مرور عدة ساعات على إطلاقه، وذلك بسبب شكاوى أفادت بانهيار هواتف آيفون بعد تنزيل التحديث وتثبيته.

وأزالت آبل الإصدارات التجريبية الجديدة لتحديثات iOS 17.3 و iPadOS 17.3 من مركز المطورين، ولم تعد تلك الإصدارات متاحة للتحميل والتثبيت.

وظهرت العديد من الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنتدى آبل الرسمي للدعم الفني وغيره من المنتديات المتخصصة بشأن انهيار هواتف آيفون عقب تثبيت الإصدار الجديد من التحديث، إذ باتت هواتف آيفون عالقة في حلقة التمهيد (بوت لوب Boot Loop) ومتوقفة في بداية التشغيل.

وتُعد تلك المشكلة كارثية للمستخدمين الذين قد لا يستطيعون استخدام أجهزتهم مجددًا دون استعادة إعدادات المصنع، مما يؤدي إلى حذف كافة محتوياتها وفقدان الملفات والبيانات المهمة في حال عدم وجود نسخة احتياطية لها.

وأفاد بعض المستخدمين بأن تعطل هواتف آيفون مع التحديث الجديد قد يكون له علاقة بخاصية “الضغط من الخلف Back Tap“، لكن ذلك الأمر ليس واضحًا حتى الآن في ظل عدم وجود تعليق رسمي من آبل بعد سحب التحديث.

ولحسن الحظ، فقد جرى سحب الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 17.3 بعد مرور ثلاث ساعات فقط، كما أن التحديث كان متاحًا فقط للمطورين وليس كافة المستخدمين.

ويُنصح عمومًا بضرورة الابتعاد عن تثبيت التحديثات التجريبية في الأجهزة الأساسية التي يعتمد عليها المستخدمون تجنبًا لحدوث مشكلات مشابهة.

وتختبر آبل حاليًا تحديث iOS 17.3 التجريبي الذي سيوفر للمستخدمين بعض التحسينات والمزايا الجديدة، ومنها ميزة حماية الهواتف المسروقة.