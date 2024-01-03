Xpeng تطلق رسميًا سيارتها الكهربائية الكبيرة X9

أطلقت إكس بينغ Xpeng رسميًا نموذجها الأول من المركبة المتعددة الأغراض X9 MPV التي تستهدف سوق السيارات العائلية ذات المساحة الكبيرة والسلامة العالية والقيادة الذكية.

وطرحت شركة صناعة السيارات الكهربائية رسميًا سيارة X9، وقدمت 4 إصدارات بأسعار تبدأ من نحو 50680 دولارًا، وتصل إلى نحو 59130 دولارًا.

وتبدأ عمليات تسليم X9 في وقت لاحق من هذا الشهر، وتتوفر مزايا القيادة الذكية عند تسليم السيارة.

وجعلت Xpeng المزايا الأساسية قياسية في X9، مع تمييز قدرات القيادة الذكية من خلال نموذج X9 Pro أو نموذج X9 Max، كما تقدم خيارات مدى مختلفة لتسهيل الاختيار للمستهلكين.

وتوفر الشركة نسختين من X9 Pro بمحرك واحد مع مدى يبلغ 610 كم أو 702 كم. كما تقدم الشركة نسختين من X9 Max، الأولى مزودة بمحرك واحد بمدى يبلغ 702 كم، والثانية مزودة بمحرك مزدوج للدفع الرباعي بمدى يبلغ 640 كم.

وبالمقارنة بنموذج X9 Pro، يحتوي نموذج X9 Max جهازي ليدار LiDAR، مما يتيح استخدام ميزة القيادة المدعومة بالمساعد XNGP.

ويتعامل المساعد XNGP مع سيناريوهات القيادة المتعددة، بدءًا من تشغيل السيارة وحتى ركن السيارة في وجهة ما، بغض النظر عن توفر تغطية الخريطة العالية الوضوح.

ولا يحتوي نموذج X9 Pro أجهزة ليدار LiDAR، ويقتصر على قدرة NGP للطرق السريعة، بالإضافة إلى الإمكانات الأخرى، ومنها المساعدة في ركن السيارة.

وقالت XPeng إن X9 هي السيارة الكبيرة الأولى ذات السبعة مقاعد التي تتخطى حدود المركبات المتعددة الأغراض.

وتعتمد السيارة على معمارية المنصة الكهربائية الذكية SEPA 2.0، التي تتميز بالعديد من المزايا الأساسية، مثل منصة الشحن السريع بقوة قدرها 800 فولط وقابلية التوسع المرنة.

وتأتي X9 بشكل قياسي مع خلية بطارية سريعة الشحن يمكنها إضافة 300 كم من المدى عند الشحن لمدة قدرها 10 دقائق.

وتستطيع النسخة المزودة بمحرك مزدوج للدفع الرباعي التسارع إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 5.7 ثوانٍ، ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 200 كم في الساعة.

وتأتي سيارة X9 القياسية مع نظام توجيه نشط للعجلات الخلفية ونظام تعليق هوائي، ويبلغ نصف قطر دورانها 10.8 أمتار، مما يسمح بقيادة X9 بالسهولة نفسها التي تتمتع بها السيارة الصغيرة ويعزز قدرة السيارة على المناورة.

وتعد المساحة الداخلية الكبيرة سمة أساسية في X9، مع مساحة صندوق تبلغ 2554 لترًا مع إمكانية طي مقاعد الصف الثالث، مما يتيح مساحة كبيرة.

وجهزت XPeng مقاعد الصف الثاني بمساند للأذرع ومنافذ شحن منفصلة، في حين تتميز جميع المقاعد الأمامية بطاولات قابلة للطي، ويستمتع ركاب الصف الثالث بحاملي أكواب ومنطقة مستقلة للتحكم في المناخ.

وتعد X9 علامة فارقة هامة للشركة، إذ إنها النموذج السابع للشركة والأول الذي ينتمي إلى سلسلة X الجديدة. وتندرج عروض XPeng السابقة ضمن سلسلة P لسيارات السيدان وسلسلة G لسيارات الدفع الرباعي.