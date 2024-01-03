Steam تتخلى عن مستخدمي ويندوز 7 و 8

توقفت منصة Steam رسميًا عن دعم تطبيقها لنظامي التشغيل ويندوز 7 و 8، وأوصت المستخدمين بالترقية إلى نظام تشغيل حديث.

وحذرت شركة الألعاب في العام الماضي من انتهاء الدعم في العام الجديد، وعرضت عدادًا تنازليًا في الجزء العلوي من تطبيق الألعاب يوضح عدد الأيام قبل أن يتوقف التطبيق عن تلقي التحديثات البرمجية.

وقالت Steam في مقال بخصوص نهاية الدعم: “توقف تطبيق Steam رسميًا اعتبارًا من الأول من شهر يناير 2024 عن دعم أنظمة التشغيل ويندوز 7 و 8 و 8.1، ولن يتلقى التطبيق بعد ذلك التاريخ أي نوع من التحديثات، ومنها التحديثات الأمنية”.

وأضافت: “لن يتمكن دعم Steam من تقديم الدعم التقني للمستخدمين للمشكلات المتعلقة بأنظمة التشغيل القديمة، ولن تتمكن Steam من ضمان استمرار وظائف التطبيق عبر إصدارات نظام التشغيل غير المدعومة”.

وتوقفت مايكروسوفت عن دعم ويندوز 7 في تاريخ 14 يناير 2020، ووصل ويندوز 8.1 إلى نهاية الدعم في تاريخ 10 يناير 2023.

وعرضت مايكروسوفت على المؤسسات عامين من التحديثات الأمنية الموسعة، وانتهت صلاحية خطة الخدمة المدفوعة هذه في شهر يناير 2023، مما تسبب في عدم دعم جميع عمليات تثبيت ويندوز 7 وحمايتها من الثغرات الأمنية الجديدة وتهديدات الأمن السيبراني.

وتوصي منصة الألعاب المستخدمين بالترقية إلى إصدار مدعوم من ويندوز، مثل ويندوز 10 أو 11، مع أن ويندوز 10 يصل رسميًا إلى نهاية الدعم في تاريخ 14 أكتوبر 2025، مما يجعل ويندوز 11 النظام التشغيلي المناسب إذا كنت لا ترغب في الاستمرار في ترقية نظام التشغيل.

ولا يزال تطبيق Steam يعمل عبر نظامي التشغيل ويندوز 7 و8.1، فإن منصة الألعاب تشير إلى أنها لا تستطيع ضمان استمرار الوظائف بعد تاريخ الأول من شهر يناير 2024.

وقالت منصة الألعاب: “هذا التغيير مطلوب لأن المزايا الأساسية في Steam تعتمد على إصدار مضمن من متصفح جوجل كروم، الذي لم يعد يعمل عبر الإصدارات القديمة من ويندوز، كما تتطلب الإصدارات المستقبلية من تطبيق Steam مزايا ويندوز وتحديثات الأمان الموجودة في نظام التشغيل ويندوز 10 والإصدارات الحديثة”.

ولا ينبغي أن يؤثر هذا التغيير في عدد كبير جدًا من المستخدمين، إذ يشير استطلاع Steam Hardware Survey لشهر ديسمبر 2023 إلى أن مقدار 0.89 في المئة من المستخدمين يستخدمون أحد إصدارات ويندوز غير المدعومة هذه.

وتحذر Steam أيضًا من أن استخدام الإصدارات القديمة من تطبيقها قد يتسبب في تعرض الأنظمة لعيوب أمنية جديدة وظهور برامج ضارة لسرقة المعلومات تحاول سرقة بيانات تسجيل الدخول المحفوظة.